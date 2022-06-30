Рашисти почали вивозити зерно з окупованого Бердянська

Рашисти відвантажили сім тисяч тонн зерна

Зерно відправляють до «дружніх країн»

Сьогодні окупаційна адміністрація розпочала відправляти крадене українське зерно кораблями з порту Бердянська. Про це повідомив колаборант Євген Балицький, якого росіяни призначили «головою» захопленої частини Запорізької області, передає «Риа новости».

Зазначається, що з місцевого порту «після кількох місяців простою пішло перше судно із сімома тисячами тонн зерна», які будуть відправлені до «дружніх» РФ країн.

Нагадаємо, що на початку червня окупанти почали розміновувати порт Бердянська. 21 червня оголосили, що готові приймати судна.

Станом на 26 червня росіяни вивезли з захоплених територій 400 тисяч тонн зерна.

Також відомо, що окупанти вивантажують крадене українське зерно в турецькому порту.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що захоплене в південних регіонах України зерно окупанти можуть спробувати продати в Північну Америку. Колаборанти планують використовувати «хитрі схеми», щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу.

Нещодавно запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно. Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області заявив, що зерна з окупованих територій будуть вивозити ще більше.

Британія готує програму, яка буде розпізнавати вкрадене в України зерно. За словами ексміністра оборони Болгарії, НАТО має втрутитися у ситуацію з українським зерном.