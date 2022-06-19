Причини війни: один із епізодів

Курс РФ на так званий «перспективний ізоляціонізм» – відповідь на неминуче економічне відставання

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Убеждена: развилка в судьбе России возникла, начиная не с украинских событий 2014 года, а ранее – с внутрироссийских, 2010-2012 годов, на фоне протестов на Болотной площади и Проспекте Сахарова.

Тогда российские власти выбирали между двумя вариантами: 1) «догоняющей стратегией»; 2) «стратегией взлома».

Первый вариант был ориентирован на страну вовнутрь, настоящую модернизацию экономики и построение современного постсоветского государства.

Второй вариант был ориентирован на страну вовне, но предполагал не сохранение и расширение влияния России за счет развития и позитивных образцов, а взлом и дестабилизацию ситуации в мире – с тем, чтобы ослабить позиции других субъектов геополитики, и затем в создаваемом хаосе и напряжении попытаться пересмотреть итоги холодной войны.

Россия выбрала второй вариант – отсюда «псевдорусская весна», оккупация Крыма и Донбасса с последующей фашизацией российского общества, вплоть до полномасштабной войны.

«Переодевание» (рокировка) Путина-премьера и Медведева-президента на тот момент – один из элементов этой развилки. Представила, а что если бы Медведев тогда на съезде единоросов сказал, что выдвигает свою кандидатуру, а не Путина. Это не про идеализацию Медведева – все мы видим, какую пургу он сейчас несет, чтобы остаться во властных раскладах. Это про то, что третий президентский срок Путина фактически предопределил неизбежность войны – на фоне слез на Манежной, риторики охранительства и реваншизма, вплоть до слов: «За нами Москва, нам некуда отступать».

2012 год ознаменовал начало разворота от Запада. Российская политическая элита, которая в течение двух президентских сроков Путина (2000-2008 годы) и одного президентского срока Медведева (2008-2012 годы) интегрировалась в западные реалии (даже, несмотря на Мюнхенскую речь и войну в Грузии) и была активным участником различных переговорных площадок, в 2014 году разорвала неформальный пакт с Западом, будучи зависимой от него по многим позициям. Санкции против РФ сейчас это наглядно демонстрируют.

Именно поэтому считаю, что изменение курса России в направлении агрессивной военной логики лежит не только в плоскости извечных прото/имперских комплексов и стенаний. Но и в плоскости внутренних проблем: курс РФ на так называемый «перспективный изоляционизм» – ответ на неизбежное экономическое отставание России от крупных геополитических субъектов, преодолеть которое без конкуренции (политической и экономической) и наличия гражданского общества – просто невозможно. Но российские власти этого панически боятся.

Джерело: блог Олесі Яхно

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