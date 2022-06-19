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  4. «Ну ви й живете»: жителька Бородянки пригадала діалог з окупантом (відео)
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    «Ну ви й живете»: жителька Бородянки пригадала діалог з окупантом (відео)

    Окупанти довго не могли повірити, що Бородянка &ndash; це село - «Ну ви й живете»: жителька Бородянки пригадала діалог з окупантом (відео)
    Окупанти довго не могли повірити, що Бородянка – це село
    фото: скріншот відео

    Рашисти не могли повірити, що у селі люди можуть жити краще, ніж у російських містах

    Жителька села Бородянка, Київської області, розповіла про свій діалог із російськими загарбниками, коли ті окупували населений пункт у березні. За її словами рашисти були здивовані тим, що люди в селі можуть жити заможно.

    «Ну ви й живете», – повторював рашист бабусі.

    Окупанти не могли повірити, що у селі люди можуть жити заможно.

    «Ми скільки живемо, стільки й робимо. То ми й маємо. А ви не хочете нічого робити то й не маєте. Ви не знаєте, що таке газ, що таке вода, не знаєте що таке туалет в хаті, душ, ванна», – відповіла жителька Бородянки рашисту.

    Самі ж окупанти довго не могли повірити, що дійсно перебувають у простому селі, і думали, що потрапили у місто.

    Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника.

    Відомо й те, що рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

    Також Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань. Раніше повідомлялося, що окупанти шоковані, що весь світ підтримує Україну зброєю.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Ну ви й живете»: жителька Бородянки пригадала діалог з окупантом (відео)