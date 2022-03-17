  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олеся Яхно
рус
    Думки вголос

    Путін ще не зрозумів: він запустив механізм державного перевороту в Росії

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін довів власний режим до повного деструктиву - Путін ще не зрозумів: він запустив механізм державного перевороту в Росії
    Путін довів власний режим до повного деструктиву

    Ключове, на чому Путін будує свою владу – це страх. В Україні це не працює

    Мовою оригіналу

    Путин делает вид, что все идет по плану.

    Хотя в России понимают, что ничего по плану не идет. Но почему и в чем подвох – тут дезориентация. И в военном, и в политическом смыслах. На каждом шаге, несмотря на бомбы и ракеты, их обыгрывают.

    И дело не только в возможной дезинформации (в которой рос власть подозревает отдельных представителей силовых ведомств), а в изначально ложном представлении вообще.

    Ключевое, на чем Путин строит свою власть, – это страх. В Украине это не работает.

    Как и в отношении Запада – просчет. Путин привык, что с ним там разговаривают, как с человеком. И действительно долгое время так и было. Но всему – предел. И если воевать Запад не готов, то экономические санкции – беспрецедентные. Ну а технологически Запад изначально сильнее.

    В итоге, Россия таки «бомбит Воронеж» (разрушая экономику). И дальше – больше.

    Путин еще не понял: он сам запустил механизм госпереворота. Не в плане наличия конкретного человека, который хочет/может его сместить, а в плане доведения собственного режима и курса до полного деструктива.

    Думаю, это понимает даже его окружение.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія санкції путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вікторія Сюмар
    Вікторія Сюмар

    Народний депутат

    Юрій Романенко
    Юрій Романенко

    Політтехнолог

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Олександр Самарський
    Олександр Самарський

    Екс-посол України в Ірані

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін ще не зрозумів: він запустив механізм державного перевороту в Росії