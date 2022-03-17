Путін ще не зрозумів: він запустив механізм державного перевороту в Росії
Ключове, на чому Путін будує свою владу – це страх. В Україні це не працює
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Путин делает вид, что все идет по плану.
Хотя в России понимают, что ничего по плану не идет. Но почему и в чем подвох – тут дезориентация. И в военном, и в политическом смыслах. На каждом шаге, несмотря на бомбы и ракеты, их обыгрывают.
И дело не только в возможной дезинформации (в которой рос власть подозревает отдельных представителей силовых ведомств), а в изначально ложном представлении вообще.
Ключевое, на чем Путин строит свою власть, – это страх. В Украине это не работает.
Как и в отношении Запада – просчет. Путин привык, что с ним там разговаривают, как с человеком. И действительно долгое время так и было. Но всему – предел. И если воевать Запад не готов, то экономические санкции – беспрецедентные. Ну а технологически Запад изначально сильнее.
В итоге, Россия таки «бомбит Воронеж» (разрушая экономику). И дальше – больше.
Путин еще не понял: он сам запустил механизм госпереворота. Не в плане наличия конкретного человека, который хочет/может его сместить, а в плане доведения собственного режима и курса до полного деструктива.
Думаю, это понимает даже его окружение.
Джерело: блог Олесі Яхно