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    Думки вголос

    Путін знайшов спосіб, як позбутися Навального та опозиції

    Путін хоче забирати російське громадянство в неугодних режиму - Путін знайшов спосіб, як позбутися Навального та опозиції
    Путін хоче забирати російське громадянство в неугодних режиму

    Чого не зробиш, щоб Навальний і його шанувальники розчинилися як розчинна кава

    Мовою оригіналу

    Теперь понятно, как можно избавиться от Навального с его надеждами что-то изменить в России. Не нужно Навальному шить срок за сроком по абсурдным обвинениям – это дурно пахнет. Нужно просто выпереть его из страны, как это делали в СССР со всякими диссидентами. По традиции эффектно называть законы, как закон Магнитского, как людоедский закон «Димы Яковлева», который был принят в этот день восемь лет назад, нынешнее предложение Путина я бы назвал «Законом Навального», потому что, поначалу, по нему Путин будет уничтожать все живое вокруг себя, а потом Запад так назовёт свой санкционный закон против тех, кто его придумал в России.

    Итак, что важно знать о предложении Путина. Там он элегантно решает вопрос как разобраться с неугодными и оппозицией. Если посмотреть на ежедневные приговоры, то они выносятся по статьям связанными с экстремизмом. Поэтому, в предложение Путина внесены важные, для уничтожения оппозиции, пункты, а именно: Организация экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности, оправдание или пропаганда терроризма и совершение террористической деятельности и склонение к таковой. Это главные пункты, ради чего всё это предлагается. Думаю, искушенный читатель понимает, как это будет работать. Сотни, если не тысячи молодых людей после приговоров будут лишаться гражданства и вышвыриваться… Кстати, а куда?

    Вот тут-то и начинаются трудности.

    Во-первых, у Путина под ногами болтается Конституция, которую он-то изменил, но не 6-ю статью, которая запрещает лишение гражданства. Но ладно, это можно преодолеть очередным голосованием на пеньках, если народу объяснить, что все беды России из-за этих отщепенцев. Народ радостно проголосует, нет сомнений.

    Но есть еще одна проблема, – так называемая «Конвенция о сокращении безгражданства», подписанная еще в 1961 году, в которой запрещается делать из граждан любой страны лиц без гражданства.

    И действительно, куда выпрет Россия лишенных гражданства? В Беларусь? В Германию? В США? А что, уже с кем-то договорились? Так скажите, и вся молодежь сразу начнёт заниматься «экстремистской деятельностью», чтобы её побыстрее, без особых трудностей, отправили в какую-то Германию, где она приживется и навсегда забудет про свою прекрасную родину.

    Короче говоря, не бывает простых решений, или, как говорят в американских боевиках, «так это не работает!» Но чего не сделаешь в нарушение законов, правил и здравого смысла, чтобы Навальный и его почитатели растворились как растворимый кофе. Без осадка.

    Конечно, Путин все вопросы решит ровно так, как он все решает – он просто выйдет из всех соглашений, да и дело с концом. А чтобы молодёжь не сомневалась в намерениях Кремля, товарищ Зорькин, глава Конституционного суда, заявил, что введение моратория на смертную казнь в 96-м году, стало уступкой ценностям, которые не свойственны российскому национальному правосознанию и допустил возврат смертной казни.

    Короче – либо вали, либо… И не важно, что Зорькин выставляет российское правосознание как людоедское, тут важно петь с Путиным в унисон.

    Тут я ничего не пишу о будущем России, я его не знаю. Но его строят ровно так.

    Интересно, что получится?

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Олексій Навальний
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    Путін знайшов спосіб, як позбутися Навального та опозиції