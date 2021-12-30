США залишать авіаносець у Середземному морі через російську загрозу

Військове керівництво США наказало ударній групі ВМФ залишатися у Середземному морі щоб заспокоїти європейських союзників

Сполучені Штати Америки залишають свій авіаносець у Середземному морі на тлі напруги на кордоні Росії та України. Про це пише АР.

Міністр оборони Ллойд Остін наказав авіаносній ударній групі на чолі з авіаносцем USS Harry S. Truman (CVN 75) залишитися в регіоні та призупинити свій запланований рейс на Близький Схід, пише The Defense Post.

«Зміна в розкладі відображає необхідність постійної присутності в Європі і необхідна, щоб запевнити наших союзників і партнерів у нашій відданості колективній обороні», – сказав представник оборони.

У виданні USNI News, яке висвітлює діяльність ВМФ США підтвердили, що авіаносна ударна група поки що залишиться в Іонічному морі між Грецією та Італією замість того, щоб вирушити через Суецький канал до зони дії Центрального командування США на Близькому Сході.

Авіаносна ударна група з шести бойових кораблів мала вирушити на Близький Схід, але її завдання було змінено через «потребу постійної військової присутності в Європі», аби «запевнити союзників та партнерів у нашій відданості колективній обороні», зазначив представник військового відомства, пише Deutsche Welle.

Авіаносець USS Harry S. Truman і кораблі, що його супроводжують, залишили військово-морську базу Норфолк, штат Вірджинія, 1 грудня і зайшли до Середземного моря 14 грудня.

До ударної групи, окрім авіаносця, входять бойові кораблі супроводження: крейсер USS San Jacinto та есмінці USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely і USS Jason Dunham. Минулого тижня американські кораблі провели спільні навчання з ВМС Тунісу.

Представник Європейського командування США Білл Спікс відмовився коментувати майбутні маневри ударної групи, адже вони «динамічні й підпадають під політику секретності операцій».

До слова, за оцінками РНБО, Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні.

Також секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.