Битва за $250 млн Суркісів: грандіозна подія відбулася у Верховному суді

Брати Суркіси

Все вирішив один голос

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Грандиозное событие состоялось вчера в Большой палате Верховного суда, в которую входит 21 судья. Ожесточенное сражение состоялось за 250 миллионов долларов вкладов семьи Суркисов в Приват банке.

Если кто-то когда-то из судей заговорит, это будет не слабый такой триллер.

Потому что голоса в Большой палате разделились. Суркисы проиграли 1 голос. ОДИН.

И решение хитрое - Суркисам не отказали - но лишили возможности выиграть. Теперь дело будет снова направлено в первую инстанцию, суд будет начат с начала, да только выиграть по-новой уже не выйдет.

С 2016-го года Суркисы вели процесс, что их вклады в Приват банке национализировать нельзя, даже если государство национализирует сам банк.

Дело было не правовое, а понятийное и принципиальное.

С одной стороны, частной собственности никто не отменял, и Суркисы имели сильные позиции для победы в суде и получения компенсации от государства. Решение в пользу Суркисов означало бы по сути компенсацию имущества Приват банка всем частным вкладчикам, прецедент, и новые иски на 5 миллиардов долларов.

Однако с другой стороны, если бы Верховный суд вернул деньги Суркисам, то все другие вкладчики Приват банка потребовали компенсации и государству пришлось бы второй раз компенсировать все вклады банка и все, что там числилось. А государство указывает вкладчикам, что получать они должны с бывших владельцев Привата, с Коломойского, а не из госбюджета.

Суд шел четыре года. От решения Верховного суда зависело в государстве очень многое, не только деньги. Руководство Национального банка, которое приняло решение о национализации Привата, в случае решения компенсации государством 5 миллиардных вкладов Привата, также попадало под удар - в таком случае их всех надо было также судить за нанесение ущерба. Да и все дело и все иски разваливались.

И вчера был решающий день.

Суд не вынес окончательного решения. И у Суркисов есть вариант - снова идти в суд первой инстанции. Да только новый закон о запрете возврата имущества национализированных банков делает дальнейший судебный процесс уже невозможным. Верховный суд вернул процесс к исходной точке, но результат уже определен.

Теперь осталась только одна возможность снести национализацию Приват банка - Конституционный суд.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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