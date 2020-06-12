У Конституційному суді 64 нардепи оскаржують «антиколомойський» закон



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Конституційний суд розгляне подання депутатів

Ухвалення цього закону є ключовою вимогою, яку Міжнародний валютний фонд поставив Україні для підписання кредитної програми

До Конституційного суду надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це інформує пресслужба суду.

«11 червня 2020 року до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності», його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього закону», - йдеться у повідомленні.

Ініціаторами подання стали народні депутати із фракції «Батьківщина» Сергій Власенко і Юлія Тимошенко.

Президент України Володимир Зеленський підписав банківський закон про неповернення націоналізованих банків колишнім власникам, необхідний для затвердження програми з Міжнародним валютним фондом.

Закон набув чинності 23 травня поточного року.

Як повідомлялося, 19 травня Верховна Рада розблокувала підписання «банківського закону». 13 травня депутати проголосували за банківський «антиколомойський» закон в цілому. Відзначимо, закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ. Документом вдосконалюється регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу в цій сфері.

Документом передбачається і вдосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення збитків) з пов'язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку було завдано збитків (завдано шкоди), розширення і вдосконалення механізмів участі держави у виведенні банку з ринку.

Якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це все одно не може бути підставою для скасування цього рішення, випливає із закону. Іншими словами, колишні власники не зможуть повернути банк. Але при цьому власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені при виведенні банку з ринку, можуть отримати відшкодування збитку, але тільки в грошовій формі.

До другого читання до закону внесли техніко-юридичні зміни, які покращують якість законопроекту. Крім того, члени профільного комітету:

прибрали норму про обмеження державної реєстрації. Питання може бути вирішено на рівні підзаконних нормативно-правових актів, без змін до закону;

змінено процедури по призначенню судом аудиторської компанії, яка визначатиме розмір збитків;

судові провадження, які розпочалися, але не отримали остаточне рішення до дня набрання чинності цим законом, вирішуються, розглядаються або переглядаються за новими правилами, передбаченими цим законом;

внесли уточнюючі зміни в норму про заборону зупинення аукціонів.

Як повідомлялось, Верховна Рада 30 березня проголосувала у першому читанні за законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи (реєстр. № 2571). За закон про неповернення банків колишнім власникам проголосувало 267 депутатів.

Нагадаємо, 9 червня МВФ затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд доларів.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.

Міжнародний валютний фонд опублікував Лист про наміри та Меморандум економічної та фінансової політики, які підписані президентом, прем'єром, міністром фінансів і главою Нацбанку України в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування stand by на $5 млрд.