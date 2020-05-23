Бійня на Житомирщині: що сталося насправді?

Вже з'явилося багато неперевірених чуток, але спочатку варто проаналізувати всі відомі факти

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Бойня в Новоселицах: что произошло на самом деле?

Появилось много версий, однако стоит для начала собрать вместе очевидные факты, сделаем выводы и сопоставимих со слухами.

Известные на данный момент факты:

1. 21 мая в жизни арендатор ставка 58-летнего Анатолия Захаренко произошло важное событие - в этот день в 17.00 он принял участие в спецоперации по задержанию вымогавшего у него взятку начальника Попильнянского отделения Нацполиции Руслана Мшанецкого. Мшанецкий был взят с поличным оперативниками управления внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Госбюро расследований.

Мшанецкий вымогал взятку в 10 тысяч гривен в месяц, Захаренко платить отказался, и обратился в полицию. 18 марта было открыто уголовное дело. Захаренко установили технику для фиксации вымогательства. И вот 21-го Мшанецкий был задержан.

2. Зарабатывал Захаренко арендой ставка, в котором разводил рыбу и принимал компании рыболовов. Очередная компания, которую он затем расстрелял, заехала к нему рано утром в 5.00 21 мая - до того, как Мшанецкий был задержан. Судя по времени прибытия, они приехали на утренний клев рыбы.

3. Погибшие уже приезжали сюда на отдых на ставок. Обратите внимание на стену домика, где Захаренко застрелил двух своих гостей - на стене висит отстрелянная труба от гранатомета. Ее явно подарили те, кто был на фронте и приезжал сюда ранее. Среди восьми человек гостей трое были действующими военнослужащими Нацгвардии - батальона Кульчицкого и 4-й оперативной бригады, которые только в субботу, за четыре дня до гибели, вернулись после многомесячной ротации с передовой в ООС.

4. Люди, с которыми вместе сидел Захаренко, и которых он застрелил первыми, были без оружия. Следов борьбы за столом никаких не видно, ничего не опрокинуто на пол.

5. Трое убитых, судя по позам, застрелены спящими. Они раздеты. В обуви было всего трое застреленных.

6. Убитый, у которого в руках охотничий карабин (да, это законный охотничий карабин типа «Сайга», скорее всего, производства «Маяка», это не боевой автомат), лежит без носков, обе штанины задраны. Трава вокруг него примята в стороны. Однако ни одного выстрела из карабина не было сделано.

7. Еще один карабин обнаружен у ног застреленного в домике, который лежит в позе спящего на боку, раздетый.

8. Сообщение в полицию о бойне сделал единственный выживший, которому удалось сбежать.

Известные слухи:

1. Сегодня сотни людей распространили в соцсетях информацию, что группа атошников приехала отжимать ставок, и хозяин, обороняясь от них, был вынужден отстреливаться. Якобы после того, как Захаренко дал показания на Мшанецкого, ему приехали мстить «менты».

2. Захаренко жил в России и ненавидел атошников, возник спор, почему его дети не были на фронте.

У меня возникли такие вопросы:

1. О морали. Убийца жив. А убитые за себя ответить не могут. Те, кто оскорбил память убитых, которые только что вернулись с фронта, где защищали всех нас, в том числе негодяев, которые без всякой проверки поспешили написать свои посты - к вам когда-то вернется вся эта грязь, когда вас также будут незаслуженно поносить.

2. Меня не удивляет, что люди, которые выехали из Киева ночью, то есть не спали, и рыбачили с 5 утра, в 1 ночи на следующий день, после нескольких стопок алкоголя могли крепко отключиться. Убитые только вернулись с войны, были привычны к выстрелам, и предположить, что это убийство, было невозможно. Если они и слышали выстрелы, то для них это привычное дело, и они могли не считать необходимым вскакивать.

3. Зачем заходить в дом и убивать спящих? Допустим, двое за столом угрожали чем-то Захаренко, он их застрелил. Но ведь он мог спокойно после этого скрыться, ведь кругом ночь, света нет, у него ружье. Но он не убегает, а идет в дом и убивает пять человек. Почему «рэкетиры», которых убили первыми, оказались безоружными, а ружье было только у самого Захаренко? Что это за другие «рэкетиры», которые пошли спать?

4. С оружием в руках лежит только один убитый. Что это за "рэкетир", который вышел в носках с карабином? Почему он не сделал ни одного выстрела, хотя до этого было застрелено несколько его товарищей? Почему трава вокруг него примята не так, как если бы он на нее упал, а так, как будто его кто-то туда притащил? Почему участник боевых действий держит карабин за рожок?

5. Почему Захаренко, который обратился в полицию и ДБР по поводу вымогательства начальника местного отделения полиции, и добился его ареста, не сделал никаких заявлений против рядовых "атошников"? Почему Захаренко не позвонил сразу после случившегося в правоохранительные органы? Или в другие органы власти, или к журналистам, общественным деятелям, соседей не собрал, наконец?

Мои выводы таковы:

1. Фактов, которые бы на данный момент указывали, что Захаренко действовал в рамках самообороны - нет. Признаков, что первые убитые за столом угрожали жизни и здоровью Захаренко - нет.

3. Захаренко сотрудничал с полицией в тот день, с сотрудниками ДБР, и мог им пожаловаться на каких-то заезжих также, как он пожаловался на Мшанецкого. То есть необходимости применять оружие против очередной заезжей компании у него не было.

4. Захаренко не звонил в полицию сразу после бойни, потому что пытался инсценировать столкновение на месте преступления. Вытащил на улицу тело, вложил ему в руки карабин.

5. До приезда полиции у Захаренко была масса времени - спрятаться, уехать, найти адвоката, записать обращение, вызвать соседей. Но ничего этого нет.

6. Нет признаков, что причина конфликта некие «пророссийские» взгляды - Захаренко и ранее принимал ветеранов, и с этой компанией уже был знаком.

7. Захаренко был весьма перевозбужден из-за того, что ему удалось впервые в жизни дать законный отпор и содействовать задержанию начальника отделения полиции. Алкоголь в таком состоянии вполне мог вызвать неадекватную реакцию.

8. Как там все было в деталях, кто и что сказал, и подумал - есть один уцелевший свидетель, есть сам Захаренко, надеюсь, мы в ближайшее время узнаем от них детали этой страшной трагедии.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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