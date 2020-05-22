Вбивство Шеремета: поліція завершила слідство, справу передають до суду



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Бійця АТО і музиканта Андрія Антоненка звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета Фото: Українська правда

Напередодні фігурантам змінили підозри, а сьогодні вже поліція готова передати матеріали слідства до суду

Національна поліція завершила досудове слідство щодо трьох підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета — Юлії Кузьменко, Яни Дугарь та Андрія Антоненка. Матеріали справи планують передати до суду.

Про це заявив адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Тарас Безпалий розповів «Слідство.інфо».

За його словами, сьогодні підозрюваним у вбивстві журналіста Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та їхнім захисникам нададуть матеріали справи для ознайомлення та вручать обвинувальні акти.

Також 22 травня мало відбутись судове засідання щодо запобіжного заходу Кузьменко, написав Безпалий у Facebook. Адвокати просили скасувати тримання під вартою. Втім засідання перенесли на 27 травня через те, що не з'явились прокурори, не доставили підозрювану, не забезпечили зв'язок з нею.

Крім того, адвокат Дугарь підтвердив ЗМІ, що найближчим часом їм мають повідомити про завершення розслідування.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета — Юлії Кузьменко, Яні Дугарь та Андрію Антоненку — змінили підозри, з яких зникли згадки про «ультранаціоналістичні ідеї» і «велич арійської раси», а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

Напередодні адвокат розповів Главкому, що після заяв Зеленського звинуваченим у справі Шеремета змінили підозри. Під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування «справи Шеремета» - особиста відповідальність керівника МВС Арсена Авакова. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця. До результату, щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», – сказав він і додав: якщо слідство та суд доведе вину підозрюваних у цій справ, то «вони сядуть в тюрму». «Якщо ні, будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду й звинуватили невинних людей», - запевнив президент.

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