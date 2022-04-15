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    Події в Україні

    Ворогу не вдається захопити вільні міста Луганщини. Тривають вуличні бої (фото)

    Тривають хаотичні обстріли Кремінної - Ворогу не вдається захопити вільні міста Луганщини. Тривають вуличні бої (фото)
    Тривають хаотичні обстріли Кремінної
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога

    Ворог не зміг зайти вглиб Рубіжного та Попасної. Зі зла окупанти гатять по мирних мешканцях. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facbook.

    «Рашисти щодня намагаються встановити контроль над Попасною, Рубіжним та обласним центром – Сєверодонецьком, який є головною ціллю окупантів. І щодня наші захисники відбивають їхні атаки», – йдеться у повідомленні.

    За словами Гайдая, гаряче було цієї ночі в Рубіжному та Попасній, проте зайти вглиб населених пунктів рашистам не вдалося. Вуличні бої тривають.

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    Ворогу не вдається захопити вільні міста Луганщини. Тривають вуличні бої (фото)
    Ворогу не вдається захопити вільні міста Луганщини. Тривають вуличні бої (фото)
    Ворогу не вдається захопити вільні міста Луганщини. Тривають вуличні бої (фото)

    На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

    Також тривають хаотичні обстріли Кремінної. Одна людина загинула, п’ятеро поранені

    «Росіяни відкрили вогонь по місту із важкого озброєння. Обстріли не вщухали всю ніч, продовжуються і дотепер. Небезпечно по всій території населеного пункту. Осколкові поранення отримали п’ятеро місцевих жителів. Одна літня людина загинула», – зазначив Гайдай.

    Нагадаємо, за минулу добу на Луганщині ворог понад 20 разів обстрілював цивільну інфраструктуру.

    До слова, понад 200 українців у четвер, 14 квітня, евакуювалися із нині небезпечної Луганщини.

    Читайте також: Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 15 квітня
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Ворогу не вдається захопити вільні міста Луганщини. Тривають вуличні бої (фото)