Держава, яка не вміє карати тих, хто бажає її знищити, завжди буде вразливою

Лідери, які не розуміють ціну і значення крові і смерті, можуть нескінченно блукати в словах

Мовою оригіналу Сергей Нигоян был убит 22 января 2014-го в 5.30 утра выстрелом картечи из помпового ружья на улице Грушевского с дистанции около 20 метров. Всего 21 год, единственный ребенок в семье... Открыто, цинично, показательно застрелен. Двумя часами позже специальными милицейскими противотранспортными патронами, которые отсутствуют в

Сергій Нігоян

Лідери, які не розуміють ціну і значення крові і смерті, можуть нескінченно блукати в словах

Мовою оригіналу

Сергей Нигоян был убит 22 января 2014-го в 5.30 утра выстрелом картечи из помпового ружья на улице Грушевского с дистанции около 20 метров. Всего 21 год, единственный ребенок в семье... Открыто, цинично, показательно застрелен. Двумя часами позже специальными милицейскими противотранспортными патронами, которые отсутствуют в открытой продаже, там же был застрелен Михаил Жизневский, и смертельно ранен Роман Сенык. За них тогда никто не отомстил. Никто из сотрудников милиции не получил на Грушевского тяжелых ранений, никто не убит.



И потому в феврале последовали многие другие смерти - в центре города, никого не стесняясь и ничего не боясь. И волна насилия была остановлена только тогда, когда нашлись герои, человек двадцать-тридцать всего, которые на свой страх и риск их охотничьих ружей открыли огонь по палачам, и только тогда сопротивление обрело смысл, а вся колоссальная бандитская пирамида в одночасье рухнула.

Преступники, которые приказывали, стреляли, и оправдывали это на всех телеканалах, верили в свою безнаказанность, и что возмездие за ними никогда не придет, главари сумели скрыться. И беглые преступники до сих пор пачкают этот день на потерявших вдруг резко память телеканалах по одной причине. Потому что бегдую бандпособников массовых убийству не разыскивают команды ликвидаторов, потому что они не боятся экстрадиции и суда от не последовательной и договороспособной с подозреваемыми украинской юстиции. Потому что по большому счету наказание палачей Майдана не стало главным государственным проектом, не стало делом жизни и смерти для тех, кто пришел к власти, благодаря желанию народа отомстить за кровь и беспредел, вызвавших Революцию.



Государство, которое не умеет наказывать тех, кто желает его уничтожить, всегда будет уязвимо, и будет поддаваться любым заграничным влияниям.



Лидеры, которые не понимают цену и значение крови и смерти, могут бесконечно плутать в словах. Словами никогда нельзя объяснить и измерить то, что измеряется только поступками.



Такими поступками, которые совершили герои Небесной сотни, которые ценой своей жизни придали тогда, четыре года назад, великий смысл словам и делам.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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