Угоди про розподіл продукції у газі – це корупційний деребан, - нардеп

За словами народного депутата, угода про розподіл продукції характерна для «перехідних економіках» на кшталт Уганди, Анголи та Екваторіальної Гвинеї

Закон «Про угоди про розподіл продукції» формує непрозорі правила розподілу газових родовищ в Україні та має всі ознаки корупційного деребану. Про це пише народний депутат Борислав Береза. [READ_MORE] «Так звані угоди про розподіл продукції, регульовані законом, прийнятим ще 1999 року. Їхня суть в тому, що газодобувні



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Нардеп Борислав Береза Фото: Олег Федонюк / Facebook

За словами народного депутата, угода про розподіл продукції характерна для «перехідних економіках» на кшталт Уганди, Анголи та Екваторіальної Гвинеї

Закон «Про угоди про розподіл продукції» формує непрозорі правила розподілу газових родовищ в Україні та має всі ознаки корупційного деребану. Про це пише народний депутат Борислав Береза.

«Так звані угоди про розподіл продукції, регульовані законом, прийнятим ще 1999 року. Їхня суть в тому, що газодобувні компанії не купують право розробки ділянок на відкритому аукціоні за реальні кошти (як це відбувається, наприклад, в США), а отримують їх безкоштовно за складною непрозорою процедурою. При цьому вигоди державі обіцяють не сьогодні, а колись потім».

За словами народного депутата, УРП не діє у цивілізованому демократичному світі, а характерна здебільшого для «перехідних економіках» на кшталт Уганди, Анголи та Екваторіальної Гвинеї. Ознакою корупції, на думку депутата, є те, що виключно Міжвідомча комісія вирішує, які умови використання природних ресурсів є найбільш раціональними, чиї технологічні рішення ведення робіт є найефективнішими, формує конкурсі вимоги тощо. «Формально закон про УРП передбачає щось схоже на конкурс. Втім, корупцією від такого «конкурсу» там тхне в кожному реченні. Адже і перелік ділянок надр для УРП, і результати конкурсу визначає Кабінет міністрів за поданням спеціальної Міжвідомчої комісії. Найважливіше – переможець «конкурсу» має визначатися на основі неформалізованих (суб’єктивних) оцінок представників Міжвідомчої комісії», - пише він.

«Недолугість угод про розподіл продукції зрозуміли навіть в тотально корумпованій Росії. З 262 подібних угод були відмінені 260! Адже «інвестори» навмисно роздували кошториси витрат, відсуваючи момент розподілу продукції з державою».

Депутат підкреслив, що УРП має лише негативні наслідки для вітчизняної економіки, на відміну від прозорих аукціонів, де держава могла б отримати реальні пошти в бюджет. «Як мінімум недоотримані десятки мільйони через відсутність прозорого конкурсу між газодобувними компаніями за право розробки цих ділянок та сотні мільйонів подальшої рентної плати», - пише він.

На думку Борислава Берези, комітет по ПЕК та комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції має найближчим часом «ліквідувати цю корупційну діру на законодавчому рівні».