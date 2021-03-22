Американські сценаристи назвали кращі фільми і серіали року

Комедійним телешоу року став ситком «Тед Лассо»

Комедійним телешоу року став ситком «Тед Лассо»

Серед серіалів приз за кращий драматичний сценарій пішов «Короні»

Гільдія сценаристів Америки назвала найкращі фільми та серіали 2020 року. Список переможців премії Writers Guild Awards опублікований на сайті організації.

Приз за кращий оригінальний сценарій був присуджений фільму Еміральди Феннел «Перспективна дівчина». Нагороду за кращий адаптований сценарій отримала комедія Саші Барона Коена «Борат 2».

«Перспективна дівчина» - американський чорнокомедійний трилер-фільм 2020 року написаний, спродюсований і зрежисований Емеральд Феннелл. Марго Роббі виступає продюсеркою завдяки своєму банеру LuckyChap Entertainment. У фільмі зіграли Кері Малліган, Бо Бернхем, Елісон Брі, Кленсі Браун, Дженніфер Кулідж, Лаверн Кокс і Конні Бріттон. Він розповідає історію жінки, яка прагне помститися за свою найкращу подругу, яка стала жертвою зґвалтування.

Серед серіалів приз за кращий драматичний сценарій пішов «Короні». Комедійним телешоу року став ситком «Тед Лассо».

Нагороду за кращий епізод в мультсеріалі отримав «Кінь БоДжек» за 12-ю серію шостого сезону «Ксерокопія ксерокопії».

У січні американська асоціація кінокритиків Critics Choice Association назвала найкращі фільми та серіали 2020 року. Військова картина Спайка Лі «П'ятеро однієї крові» була визнана кращим бойовиком, а титул головного екшен-серіалу 2020 року отримало шоу «Вікінги».

Раніше Netflix назвав найпопулярніші у США зарубіжні серіали.

Крім того, серіал «Хід королеви» отримав «Золотий глобус».