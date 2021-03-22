Будинок Офісу президента огородили обмежувальними стрічками (фото)

З фасаду будівлі на Банковій оперативно прибрали зображення свастики

Станом на ранок, 22 березня, будівлю Офісу президента, вандалізовану учасниками мітингу на підтримку активіста Сергія Стерненка, обгородили обмежувальною стрічкою. Судячи з написів на стрічці, це було зроблено працівниками Державної служби охорони.

Попри це один з перехожих пробрався до фасаду будівлі та спробував змити один із написів, повідомляє «Вечірній Київ». За даними Цензор.нет, це може бути зображення свастики.

Понівечені двері офісу поки що забиті фанерними щитами.

Як повідомлялося раніше, 20 березня, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити активіста на волю. Увечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Тим часом поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом заворушень під час протесту на Банковій. Одного учасника затримали, ним виявився 25-річний ветеран війни на Донбасі, вінницький письменник Влад Сорд.

У пресслужбі президента повідомили, що учасники акції розбили скло у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі. Загальну вартість пошкоджень в Офісі президента оцінюють у майже 2 мільйони гривень.

При цьому журналісти дізналися, що ряд клінінгових компаній Києва готові виконати роботи з прибирання фасаду Офісу президента всього за 50 тисяч гривень.