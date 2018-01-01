Ось так відпочиває канцлер найбагатшої країни ЄС Ангела Меркель

Всю свою кар'єру канцлера Меркель обирає цілком скромні і доступні переважній більшості німців місця відпочинку

Мовою оригіналу Как отдыхает средний класс. Канцлер Германии - самой богатой и крупнейшей страны ЕС Ангела Меркель со своим мужем каждый год отдыхает либо в четырехзвездочном отеле «Марлет» в австрийском Тироле, либо в северной Италии. Стоимость проживания в снимаемых ею номерах - 200-300 долларов в сутки. Семья Меркель - это уровень

Ангела Меркель

Всю свою кар'єру канцлера Меркель обирає цілком скромні і доступні переважній більшості німців місця відпочинку

Мовою оригіналу

Как отдыхает средний класс.

Канцлер Германии - самой богатой и крупнейшей страны ЕС Ангела Меркель со своим мужем каждый год отдыхает либо в четырехзвездочном отеле «Марлет» в австрийском Тироле, либо в северной Италии. Стоимость проживания в снимаемых ею номерах - 200-300 долларов в сутки.

Семья Меркель - это уровень немецкого среднего класса. Квартира 200 квадратных метров в доме в центре Берлина, небольшой загородный дом.

Всюду канцлера с семьей преследуют папарацци, которые фотографируют ее где только можно, и разумеется, влазят во все детали проживания, стоимости услуг, быта.

Для консервативных немецких бюргеров очень важно, чтобы государственные лидеры демонстрировали свою бережливость, скромность.

Меркель может позволить себе проживание в более дорогих отелях - у нее высокая зарплата, нет детей, ее муж - профессор, и также вполне обеспеченный человек.

Но всю свою карьеру канцлера Меркель избирает вполне скромные и доступные подавляющему большинству немцев места отдыха. Она даже демонстративно не меняет одежду для своих туристических походов по Тиролю. Скучно, неинтересно отдыхает?

Зато Меркель занимает пост канцлера Германии уже 12 лет, переизбирается на выборах руководства партии и бундестага, выиграла выборы 2017-го года и ее правление успешно продолжается.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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