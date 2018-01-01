У Німеччині оголосили нові правила прийому біженців

Починаючи з серпня цього року до Німеччини зможуть приїздити до 1000 нових мігрантів щомісяця

Влада Німеччини у четвер, 1 лютого, ухвалила нові правила щодо возз'єднання родин біженців — переїзду до ФРН членів родин тих вимушених мігрантів, які вже отримали в Німеччині притулок. Запропонований консерваторами та соціал-демократами законопроект отримав 376 голосів «за», 298 проголосували «проти». Про



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Фото: DW Голосування у Бундестазі

Починаючи з серпня цього року до Німеччини зможуть приїздити до 1000 нових мігрантів щомісяця

Влада Німеччини у четвер, 1 лютого, ухвалила нові правила щодо возз'єднання родин біженців — переїзду до ФРН членів родин тих вимушених мігрантів, які вже отримали в Німеччині притулок. Запропонований консерваторами та соціал-демократами законопроект отримав 376 голосів «за», 298 проголосували «проти». Про це повідомляє DW.

У документі йдеться про переїзд до Німеччині тих членів родин біженців, які перебувають у небезпечному становищі - зокрема, у Сирії. Передбачається, що від серпня 2018 року за новим законом щомісячно до ФРН зможуть прибувати до тисячі осіб. Докладніше врегулювання питання мають затвердити окремим законом. Обмеження на возз'єднання родин біженців подовжили до кінця липня поточного року.

Законопроект розробили учасники керівної коаліції, Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Соціал-демократичної партії Німеччини, які зараз ведуть переговори про можливість формування нової більшості. Це рішення стало одним з компромісів, домовлених під час діалогу політичних сил.

Міністр внутрішніх справ ФРН, консерватор Томас де Мезьєр, виступив за подальше обмеження переїзду до Німеччини членів родин біженців, назвавши сьогоднішнє голосування у Бундестазі «розумним компромісом».

Раніше повідомлялося, що у США скасували заборону на в'їзд в країну біженців з 11 країн.