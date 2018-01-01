США продовжать вводити санкції проти РФ, - посол

Закон про санкції прийнятий саме через російську агресію проти України та анексію Криму

Сполучені Штати будуть вводити нові санкції проти Російської Федерації, поки вона не виведе свої військові сили з окупованого Донбасу і не відновить територіальну цілісність і суверенітет України. Про це заявив посол України в США Валерій Чалий в ефірі «112 Україна». «Ми вітаємо «кремлівську доповідь» -



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Валерій Чалий

Закон про санкції прийнятий саме через російську агресію проти України та анексію Криму

Сполучені Штати будуть вводити нові санкції проти Російської Федерації, поки вона не виведе свої військові сили з окупованого Донбасу і не відновить територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий в ефірі «112 Україна».

«Ми вітаємо «кремлівську доповідь» - консолідований крок і законодавчої гілки влади - Конгресу, і виконавчої влади - адміністрації президента США Дональда Трампа з імплементації санкцій. У роз'ясненні міністерства фінансів і Державного департаменту США чітко говориться, що закон про протидію супротивникам США через санкції, а там вказується Росія, прийнятий саме через російську агресію проти України та анексію Криму, тому, очевидно, що будуть подальші кроки», - заявив він.

Чалий також додав, що подальші конкретні санкції підуть як у відношенні осіб як зі згаданого списку, так і з додаткових.

Він додав, що зміна підходу Росії полягає у виведенні військ з української території, повернення полонених і затриманих, закриття кордону з допомогою міжнародної місії.

Тобто, «повернення до ситуації, коли суверенітет і територіальна цілісність України буде відновлена».

«Інакше - не тільки санкції, весь комплекс заходів буде чинити тиск на Росію», - підкреслив Чалий.

Нагадаємо, Україна приєдналась до рішення продовжити на півроку санкції Ради Європейського Союзу проти Росії через дестабілізацію ситуації в країні.

к повідомлялося, 21 грудня 2017 року Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції щодо Російської Федерації до 31 липня 2018 року. Таке рішення було ухвалене після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель поінформували ЄС про невиконання мінських угод Росією.

Ці санкції обмежують доступ на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для 5 російських фінансових інститутів з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їх дочірніх підрозділів, які діють за межами ЄС, а також для 3-х великих російських енергетичних компаній і 3-х оборонних фірм. Також введено заборону на експорт та імпорт зброї, на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії.

Крім цього, Росії обмежується доступ до окремих технологій і послуг для розробки та видобутку нафти.