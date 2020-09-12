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    Економіка та фінанси

    Експерти знизили прогноз виробництва кукурудзи в Україні на 1 млн тонн: причини

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    Експерти знизили прогноз виробництва кукурудзи в Україні - Експерти знизили прогноз виробництва кукурудзи в Україні на 1 млн тонн: причини
    Експерти знизили прогноз виробництва кукурудзи в Україні

    Згідно з прогнозами експертів, світове виробництво кукурудзи також знизиться

    Міністерство сільського господарства США (USDA) знизило прогноз виробництва кукурудзи в Україні в 2020/21 МР на 1 млн тонндо 38,5 млн т (39,5 млн т в серпневому прогнозі).

    Про це повідомляється в звіті USDA за вересень.

    Також експерти прогнозують і зниження експорту кукурудзи на 1 млн т – до 32,5.

    Згідно з прогнозами експертів, світове виробництво кукурудзи також знизиться з 1 171,03 млн т до 1 162,38 млн т.

    Зниження прогнозують за рахунок менших врожаїв у: Китаї, США, Росії, Україні.

    «USDA знизило прогноз урожаю української кукурудзи всього на 1 млн, що явно занадто високо»,– прокоментували звіт аналітики Barva Invest на каналі в Telegram.

    Як відомо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує валовий збір кукурудзи в країні на рівні 33 млн т.

    Згідно зі звітом USDA, знижений і прогноз експорту зернових з України в 2020/21 МР також на 1 млн т до 32,5 млн т проти 33,5 млн т в серпневому прогнозі.

    Прогноз кінцевих залишків кукурудзи в Україні в зазначеному періоді залишився не змінним у вересні– 1,56 млн т.

    «Виробництво кукурудзи в Україні скорочується, так як сильна посуха на більшій частині основних районів вирощування знизила перспективи врожайності кукурудзи»,– пояснили експерти USDA.

    США зерно Україна урожай
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