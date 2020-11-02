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    Думки вголос

    У НАБУ є записи розмов, як ймовірно Портнов і Богдан лобіювали Тупицького на посаду голови КСУ

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    У НАБУ є записи розмов, як ймовірно Портнов і Богдан лобіювали Тупицького на посаду голови КСУ

    Голоса дуже схожі на Вовка, Богдана і Портнова обговорювали призначення Тупицького головою суду, а також завдання, які він повинен виконати

    Мовою оригіналу

    Национальное антикоррупционное бюро среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка обнаружило записи разговоров  Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с неофициальным «куратором» судебной системы при Офисе президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого (либо, скажем юридически точно, это какие-то крайне похожие на них голоса). Об этом сообщили источники Цензор.Нет, близкие к НАБУ.

    На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса, крайне похожие на Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения. Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС.

    Александр Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019-го года. Судьей КС его избрали в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.

    В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде потребовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, которые касаются порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей.

    Не исключено, что решения Конституционного суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков.

    Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу.

    А если следствие сделает вывод, что к влиянию на решения Конституционного суда имеет сам Офис президента, то кризис вызовет вопросы об ответственности и перезагрузке  не только КС, но и ОП.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    НАБУ Конституційний суд Андрій Богдан Андрій Портнов
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