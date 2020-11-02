У НАБУ є записи розмов, як ймовірно Портнов і Богдан лобіювали Тупицького на посаду голови КСУ

Голоса дуже схожі на Вовка, Богдана і Портнова обговорювали призначення Тупицького головою суду, а також завдання, які він повинен виконати

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Национальное антикоррупционное бюро среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка обнаружило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с неофициальным «куратором» судебной системы при Офисе президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого (либо, скажем юридически точно, это какие-то крайне похожие на них голоса). Об этом сообщили источники Цензор.Нет, близкие к НАБУ.

На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса, крайне похожие на Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения. Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений по КС.

Александр Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019-го года. Судьей КС его избрали в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.

В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть российский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде потребовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, которые касаются порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей.

Не исключено, что решения Конституционного суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков.

Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу.

А если следствие сделает вывод, что к влиянию на решения Конституционного суда имеет сам Офис президента, то кризис вызовет вопросы об ответственности и перезагрузке не только КС, но и ОП.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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