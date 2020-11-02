Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан – журналіст

Олександр Тупицький був обраний главою Конституційного суду у вересні 2019 го року, а суддею КСУ його призначили у 2013-му

Журналіст вважає, що НАБУ повинні оприлюднити скандальні записи, які доводять зв'язок глави КСУ з Портновим і Богданом

Олександр Тупицький був призначений на посаду голови Конституційного суду України у вересні 2019 року за протекції Андрія Богдана, який був керівником Офісу Зеленського, та екс-заступника керівника Адміністрації Януковича Андрія Портнова. Про це з посиланням на джерела в НАБУ пише головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

«Національне антикорупційне бюро серед записів в кабінеті голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка виявило записи розмов Вовка з колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом і з неофіційним «куратором» судової системи при Офісі президента Андрієм Портновим про призначення головою Конституційного суду Олександра Тупицького. Або це якісь вкрай схожі на них голоси. Про це повідомили джерела «Цензор.нет», близькі до НАБУ», - пише Бутусов у Facebook.

Він зазначає, що на записах, які є частиною кримінальної справи про захоплення влади суддями ОАСК, голоси Вовка, Богдана і Портнова обговорюють призначення Тупицького головою суду, а також завдання, які він повинен виконати після призначення. «Ці записи необхідно опублікувати, щоб суспільство могло їм дати оцінку напередодні доленосних рішень по КСУ», - переконаний журналіст.

Він нагадує, що Олександр Тупицький був обраний главою Конституційного суду у вересні 2019 го року, а суддею КСУ його призначили у 2013-му, коли Портнов був заступником голови Адміністрації президента Януковича.

«У зв'язку з міжнародним резонансом, пов'язаних з діями Тупицького і заявою секретаря РНБО Олексія Данилова, що в діях КСУ є російський слід і зовнішній тиск, пропоную президенту України і Верховній Раді вимагати негайного розслідування всіх матеріалів НАБУ, які стосуються порядку призначення Тупицького главою КСУ, і розгляду питання про відповідальність фігурантів записів», - наголошує Бутусов.

Не виключено, що рішення Конституційного суду могли бути спровоковані впливом на Тупицького низки високопосадовців і політиків, - робить припущення журналіст.

Як відомо, з минулого тижня в Україні триває криза, спричинена скандальним рішенням Конституційного суду.

Зокрема наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.



