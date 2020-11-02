«Слуги народу» сьогодні обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ

Законопроєкт Зеленського про Конституційний суд вже знаходиться на розгляді комітету

Фракція «Слуга народу» сьогодні ввечері проведе засідання фракції. На ньому будуть обговорювати законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду України.

Про це повідомила народний депутат Євгенія Кравчук.

За її словами, партія підтримує Зеленського в даному питанні, хоча можуть бути особливі думки у народних депутатів.

«Можливо, будуть якісь пропозиції щодо інших законопроєктів, які б могли виправити ситуацію, але це потрібно робити досить швидко, тому що якщо далі так буде діяти КСУ, то і фонд гарантування вкладів може бути скасований, можуть визнати неконституційним і Вищий суд антикорупційний. Це взагалі може поставити хрест на наших євроінтеграційних прагненнях», - сказала Кравчук.

Нардеп розповіла, що на фракції також обговорять і можливість внесення законопроєктів по суті скасованих КСУ положень антикорупційного законодавства.

«Ми, власне, сьогодні як раз і будемо це обговорювати. Хочемо як раз послухати і представників президента і Верховної ради в Конституційному суді і представників профільного комітету з питань правової політики. Плюс є комітет з питань антикорупційної діяльності. Можливо, там також будуть пропозиції», - повідомила Кравчук.

Вона додала, що сам законопроєкт Зеленського про КСУ вже знаходиться на розгляді комітету.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.





Джерело: РБК-Україна