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    Думки вголос

    Три сценарії для Зеленського

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Три сценарії для Зеленського

    Конституційний локдаун. Контрольований Майдан готує палатки

    Вирішити питання КС можна лише в один спосіб - звільнити всіх суддів 300 голосами. Всі інші, запропоновані на сьогодні варіанти,- нелегітимні і матимуть трагічні наслідки. Але Зеленський свідомо йде в пастку поставлену його ж оточенням

    Давайте розглянемо базові сценарії того, що буде далі

    1. Рада не підтримує закон Зеленського, а КС працює, як божевільний принтер. В цьому випадку Зеленський просто перетворюється на маріонетку, яка не управляє нічим. Під Конституційним судом (офісом Президента) буде спроба поставити контрольоване наметове містечко, яке очолить псевдореволюціонер Парасюк і який буде кричати перш за все про поганого Порошенка.

    Як результат, після певних складних переговорів змінюється уряд, який позиціонує себе, як уряд виходу з кризи.

    2. Рада підтримує законопроект Зеленського, Конституційний суд говорить про державний переворот. У нас утворюється вакуум влади, Зеленський шукає на кого йому обпертися серед силовиків. Але, як результат,  ми виходимо на пошук нового уряду, який, де-факто, може стати сильнішим за Президента. На вулиці, як і завжди, є спроба створити контрольований  «двіжняк» на чолі з умовним Парасюком.

    В обох випадка контрольованість вулиці умовним Парасюком,  буде залежати від того, чи піднімуться кияни.

    3. Зеленський все ж наважується підняти ставки (поки це виглядає, як утопія) і заявляє, що розжене парламент, якщо за відставку суддів КС не буде 300 голосів. В цьому випадку він стає справжнім гравцем, який може і покращити свій рейтинг і зіграти велику гру. Правда, для цього йому потрібно звільнити всіх тих, хто йому провалив вибори-2020. Плюс він має сам очолити умовну вулицю. Поки це із розряду фантастики (потім може бути пізно).

    Є ще один варіант - несподівано з‘явиться новий Майдан. Саме цим лякають Зеленського, саме для цього, між іншим, із Рава-руської витягли Парасюка. Поки в цей варіант мало хто вірить. Але те, що буде спроба зіграти в контрольований Майдан — можна не сумніватися. Правда, контролювати Майдан дуже складно.

    Правда, є ще один момент — ексцес виконавця. Такі різнопланові і багато ходові історіі у нас майже не вміють робити.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Конституційний суд переворот Володимир Зеленський парламент
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