«Вагнергейт». Бурба пішов з військової служби, щоб не виконувати незаконних наказів Тарана

Після написання рапорту про звільнення Бурба неодноразово давав свідчення народним депутатам

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Начальник Главного управления разведки Минобороны в 2016-20-м годах генерал-полковник Василий Бурба сегодня уволен с воинской службы из-за дачи показаний следственной комиссии Верховной Рады по расследованию провала спецоперации по захвату российских террористов

По данным источником Цензор.Нет, рапорт на увольнение Бурба подал 14 сентября. Перед заседанием Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию Вагнергейта Бурба был вызван на встречу с министром обороны Андреем Тараном.

Таран, по словам источника, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний Временной следственной комиссии. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим Тараном, и потому не требовала вообще никаких совещаний в офисе президента. Приказал не сообщать как проходило заседание в кабинете Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки – главу офиса президента Андрея Ермака, замглавы офиса президента Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко. Таким образом были созданы предпосылки к утечке информации о спецоперации. Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации.

Чтобы не выполнять незаконные приказы Тарана, Бурба тут же в присутствии министра обороны написал рапорт об увольнении с воинской службы.

После написания рапорта об увольнении Бурба отправился на заседание ВСК и после этого неоднократно давал показания народным депутатам.

По данным источников Цензор.Нет, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии ни сам Бурба.

Сегодня официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с воинской службы.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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