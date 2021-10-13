Притула почав готуватися до виборів: озвучив план дій

«У партії будуть люди, яким небайдужа доля України»

Український шоумен Сергій Притула, який останні кілька років бере активну участь у політичному житті країни, веде перемовини з партіями про партнерство та спільні дії. Він готовий залучати до партійної роботи людей з політичним досвідом. Про це Притула повідомив у коментарі руху «Чесно».

Після заяви Притули про те, що він має намір створити партію, рух звернувся до політика з проханням прокоментувати, на базі якої саме партії буде створено його політсилу. Адже, відповідно до українського законодавства, створити партію з нуля станом на сьогодні неможливо у зв’язку з тимчасовою окупацією окремих територій країни. Тому всі політичні сили, які з’являлися після 2014 року, змушені були «купувати» раніше створені й зареєстровані партії та проводити ребрендинг.

«Поки що я лише підтвердив наміри про участь у парламентській кампанії. Але вже очевидно, що бюрократія не може бути на боці нових політичних сил, для мене важливо, щоб ті команди та люди на місцях, які відгукнуться до спільних дій, мали юридичну можливість участі у виборах, тому ми розглядаємо зараз різні варіанти дій. Наразі я веду перемовини з деякими партіями, які готові будуть влитися в актуальний політичний процес. Не йдеться про якусь купівлю, швидше – партнерство та спільні дії», – відповідає Притула.

Поки що шоумен-політик не готовий називати прізвища людей, з якими буде займатися партійним будівництвом, але запевняє, що запобіжники від рейдерства партії будуть закладені у статуті.

«І в Києві, і у багатьох регіонах є команди, які будуть займатися партійним будівництвом. Про персоналії я готовий буду говорити значно пізніше, коли ми дійдемо до етапу презентації партії. Запобіжники (від рейдерства партії – прим. ред.) будуть у статуті», – запевняє Притула.

Зауважимо, що Притула разом зі Святославом Вакарчуком вели партію «Голос» у парламент, але після виборів Вакарчук склав мандат, а Притулу вивели з політради партії.

Журналіст поцікавився у Притули, чи буде він приймати до лав своєї політсили колишніх партійців з інших партій, чи планує створювати партію з облич, які раніше не займалися політикою.

«У партії будуть люди, яким небайдужа доля України. Якщо вони вже проявили свої якості у якихось інших партіях до цього, якщо довели свою принциповість, фаховість та порядність – не бачу перешкод для нашої спільної роботи. Але, звісно, хотілося б також залучити якомога більше нових активних громадян, які ще не обиралися до органів влади, але вже показали свої лідерські якості у громадській роботі, волонтерстві чи у бізнесі», – відповідає Притула.

Нагадаємо, Сергій Притула 28 вересня заявив, що працює над створенням своєї власної партії.

У жовтні 2020 року кандидат Притула на виборах київського міського голови набрав 7,87% і посів третє місце після Віталія Кличка (50,52%) й Олександра Попова (9,51%).

У 2019 році Притула балотувався до Верховної Ради дев’ятого скликання від партії «Голос» (№30 у списку), але не пройшов: партія отримала лише 20 місць у парламенті.

Останній рік для «Голосу» відзначився розколом, скандалами падінням рейтингів.

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