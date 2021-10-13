Закон про олігархів повторить долю закону Ківалова-Колесніченка, – екснардеп

«Як тільки його робота Конституційного суду відновлена – закон про олігархів буде скасований», – Журавський

Скандальний закон про олігархів повторить долю закону Ківалова-Колесніченка і буде скасований Конституційним судом.

Про це заявив екснардеп Віталій Журавський в ефірі телеканалу «НАШ».

«Депутати були обмежені в праві на законодавчу ініціативу. Це конституційна норма. Тому я вам пригадаю 2012 рік. Тоді Конституційний суд прийняв рішення і скасував так званий закон Ківалова-Колесніченка. Він його відмінив не по суті, а тому що була порушена процедура, тобто, не були розглянуті правки народних депутатів. Так само і цей закон, який вони проголосували в неконституційний спосіб, з порушенням закону Конституційний суд відхилив би», – заявив екснардеп Журавський.

За словами екснардепа, робота Конституційного суду на даний момент заблокована. Однак, на думку нардепа, як тільки його робота буде відновлена – скандальний закон про олігархів буде скасований.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

11 жовтня нардеп Ярослав Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.