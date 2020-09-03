Поліція Непалу розігнала порушників карантину водометами



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Поліція розігнала натовп, який порушив заборонний наказ, застосувавши сльозогінний газ і водомети

Натовпи індуїстів і буддистів щороку збираються подивитися, як 15-метрова дерев'яна колісниця з божеством дощу Макчиндра Натх марширує вулицями Патана

Поліція Непалу в четвер, 3 липня, застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб зупинити релігійну процесію в місті Патан біля столиці країни Катманду.

Про це повідомило французьке видання Le Figaro.

Натовпи індуїстів і буддистів зі всієї долини Катманду щороку збираються подивитися, як 15-метрова дерев'яна колісниця з божеством дощу Макчиндра Натх марширує вулицями Патана, відзначає видання.

Цього року влада Непалу ввела обмеження на масові заходи через епідемію корнавірусу. Тому поліція розігнала натовп, який порушив заборонний наказ, застосувавши сльозогінний газ і водомети.

У свою чергу, учасники ходи закидали поліцейських камінням, поранення отримали четверо представників сил безпеки, пошкоджений один водомет. Поранення і травми отримали також учасники ходи, про кількість постраждалих з їх боку місцева поліція не повідомляє.

У Непалі з населенням 28 млн осіб було зареєстровано понад 10 тис. випадків захворювання на коронавірус і майже 100 випадків смерті за останні 10 днів. Загальна кількість хворих становить 42 877 випадків і 257 смертей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 вересня за останню добу 2 430 людей заразилися коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. Найбільше випадків зафіксовано в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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До слова, Кабінет міністрів виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату «Ремдесивір» для лікування хворих з тяжкою стадією Covid-19.