Керівництво Естонії і досі відмовляється від підписання договору про демаркацію кордонів з РФ

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Самые важные слова об Украине на Мюнхенской конференции произнесла президент Эстонии Керсти Кальюлайд:

«Что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным. В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом».

Накануне Мюнхенской конференции 2 февраля президент Керсти Кальюлайд еще раз фактически заявила, что Эстония сохраняет претензии к Российской федерации на возвращение части эстонской территории, присоединенной к РФ в результате оккупации в 1940-м году - ныне это Печорский район Псковской области РФ.

Руководство Эстонии отказывается от подписания договора о демаркации границ с РФ, разработанного в 2005-м году, поскольку считает, что единственным действующим договором, на основе которого может обсуждаться вопрос границ является Тартусский мир 1920-го года, подписанный ровно сто лет назад. А согласно этому договору Печорский район был частью Эстонии.

Керсти Кальюланд стала единым кандидатом в президенты Эстонии на выборах 2016-го года. Тогда лидеры парламентских партий решили избрать согласованного кандидата, который отвечает за ведение внешней политики и является верховным главнокомандующим.

Казалось бы, чего вы вцепились в это район, там где давно выселили всех эстонцев и живут одни россияне, у вас же из-за этого такие проблемы, как вы смеете бросать вызов огромной России? Но несмотря на противостояние, несмотря на многие ограничительные меры РФ против эстонской экономики, несмотря на высокие расходы на оборону, которые несет Эстония, учитывая отсутствие договора о границах, эстонские лидеры не собираются отказываться от национальных интересов и уступать хотя бы часть своей земли - даже если это один район, который принадлежал стране когда-то давно, сто лет назад...