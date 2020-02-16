Росія гібридними атаками та зневагою до суверенітету тисне на держави Європи, – міністр оборони ФРН



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Ми твердо стоїмо на боці свободи, права, демократії та розподілу повноважень, ми за багатосторонність та вільну справедливу торгівлю та відкритість суспільства - Крамп-Карренбауер Фото: securityconference.org

«Захід дедалі більше опиняється під недружнім тиском з боку Росії», – Крамп-Карренбауер

«Хотілося б, щоб Німеччина, Європа слідували своїм курсом, відстоювали свої інтереси. Не йдеться лише про системну конкуренцію між США та Китаєм або ставлення до Росії, яка гібридними атаками та зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави від України до Латвії, Литви та Естонії, здійснює напади у Великобританії та у нас, у Німеччині», сказала міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції. Про це повідомляє Укрінформ.

Захід, підкреслила вона, – це не географічний напрямок, це – ідея. Ідея вільного суспільства, прав людини, верховенства права, розподілу відповідальності, партнерського міжнародного порядку, міжнародного права.

За словами політика-консерватора, ця ідея сьогодні витримує нападки не тільки ідеологічно, не лише на папері та в драматичних промовах; на неї наступають цілком конкретно, на практиці. Як приклади вона навела незаконну анексію Криму, атаки ісламістського тероризму, війну в Сирії та розповсюдження ядерної зброї.

Німці, на думку очільниці Бундесверу, вже багато роблять для безпеки, кризового менеджменту та попередження криз, але недостатньо. Європа, Німеччина повинні розвинути в собі більше спроможності та насамперед волі до дії.

«Я бачу, як Європа і особливо моя країна зобов’язані розвивати більше здатності до дії та більше волі до дії. Тому що ми, німці та європейці, дивимось на стратегічну ситуацію, яка все більше визначається конкуренцією між великими державами – США та Китаєм», – сказала Крамп-Карренбауер.

Але Європа, ФРН не нейтральні, вони не будь-де всередині. Вони були й залишаються Заходом.

«Ми твердо стоїмо на боці свободи, права, демократії та розподілу повноважень, ми за багатосторонність та вільну справедливу торгівлю та відкритість суспільства. Ми, німці та європейці, маємо, можемо та хочемо робити більший вклад в міжнародну політику», – запевнила міністр.

Як повідомлялося, в Мюнхенській конференції з безпеки беруть участь близько 60 міністрів оборони.

Нагадаємо, у Німеччині 14 лютого розпочалася Мюнхенська конференція з питань безпеки.

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