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    Думки вголос

    Скандал із Гогілашвілі. Зеленський та його оточення вважають, що вони вищі за закон

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Всі чудово розуміють, що будь-яке розслідування діяльності друга Зеленського влада проводити не буде - Скандал із Гогілашвілі. Зеленський та його оточення вважають, що вони вищі за закон
    Всі чудово розуміють, що будь-яке розслідування діяльності друга Зеленського влада проводити не буде
    фото: babel.ua

    Заступник міністра МВС Гогілашвілі не підкорився законним вимогам поліцейського

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    Что произошло на блок-посту «Долина»? Замминистра МВД Гогилашвили напал на капитана полиции Васенкова используя охрану спецназа ГУР МО и бронеавтомобиль посольства США

    Источники Цензор.Нет сообщили о деталях происшедшего на блок-посту Операции объединенных сил с замминистра МВД, согласно опубликованному видео.

    Это случилось в 16.00 8 декабря на блок-посту «Долина» Краматорского района Донецкой области. На блок-пост со стороны Харьковской области заехали две машины с гражданскими номерами – Toyota Land Cruiser 200 серого цвета, и Volkswagen Tuareg черного цвета, в которых находились люди в гражданской одежде.

    Машины были остановлены для проверки документов капитаном полиции полка особого назначения «Киев» Константином Васенковым. Вместо предъявления документов согласно требованию Васенкова и ожидания результатов проверки, люди выскочили из машины и начали выяснять у Васенкова почему их не пропускают немедленно. Оказалось, в сером джипе передвигался заместитель министра МВД Александр Гогилашвили, а в чёрном джипе его вооруженная охрана, которые представили документы только после того как вышли из машин с личным оружием в руках. Гогилашвили требовал беспрепятственный пропуск потому что считал, что полиция обязана пропускать его мгновенно, и что полицейские обязаны узнавать его в лицо. Гогилашвили действовал под охраной людей, вооруженных автоматическим оружием, и судя по видеозаписи скандала, осуществил нападение на капитана Васенкова, пытаясь схватить либо самого полицейского либо завладеть его оружием.

    Заместитель министра МВД не подчинился законным требованиям полицейского, в нарушение статьи 23 закона о Нацполиции и закона «Об особенностях государственной политики на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», согласно который осуществляется контроль транспорта на блок-постах. Нападение на полицейского – это прямое нарушение статьи 46 закона о полиции о порядке применения оружия и приказа номер 70 министра МВД о мерах безопасности при несении службы. Гогилашвили спровоцировал конфликт, и полицейские на блок-посту имели право применить оружие на поражение против замминистра.

    Напарник Васенкова старший сержант полка «Киев» Евгений Довгалюк, увидев вызывающее и незаконное поведение замминистра, начал вести видеозапись на телефон. Это именно Довгалюк говорил, что он на фронте с 2014 года.

    Но не менее скандально является не только незаконное и опасное поведение Гогилашвили, но и наличие у него машин и охраны.

    По закону заместителю министра Гогилашвили не полагается по статусу бронеавтомобили и личная охрана.

    Однако по данным источников Цензор.Нет, вот эти загадочные люди в черном – охрана скандального замминистра МВД, шестеро военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны, воинская часть 2245. Наши источники сообщают, что на видеозаписи узнают лица офицеров ГУР МО Петра М. и Михаила Я.

    Но не менее резонансно, что по данным источников в ГУР МО, для передвижения Гогилашвили используется бронеавтомобиль, предоставленный посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины, и конкретно эта Тойота перевозила ранее командира спецназа ГУР МО Юрия Семенюка - того самого разведчика, который выступил недавно по Вагнергейту с разоблачением о наличии российских «кротов» в офисе президента, и которого уволили после провала спецоперации по захвату вагнеровцев.

    На каком основании замминистра МВД использует для обеспечении своих поездок спецтранспорт военной разведки, почему Гогилашвили охраняют офицеры спецназа Минобороны? У МВД есть свои задачи, свой транспорт, своя охрана. Либо эти люди на видеозаписи и эта машина уже не числятся в ГУР МО? Предоставление охраны и машин Гогилашвили может быть прямым нарушением закона - или он одновременно тайный спецагент, выполняющий диверсии в российском тылу?

    После незаконных действий Гогилашвили выяснились и другие детали его биографии. В разделе биография на сайте МВД указано только одно место работы - социальный работник общественной организации по лечению наркоманов на протяжении 11 месяцев 2018-19 годов. Других деталей биографии Гогилашвили кроме работы в общественной организации нет, прошлое почти полностью покрыто тайной. Одновременно выяснилось, что Гогилашвили получил диплом о высшем образовании только в 45 лет – непосредственно перед назначением замминистра МВД в сентябре 2019 года от какого-то малоизвестного университета, что даёт основания предполагать, что обучение было фиктивным и диплом мог быть куплен специально для оформления на высокую должность.

    Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Обстоятельства его жизни и переезда в Украину неизвестны.

    По сути, достоверно известно про Гогилашвили только одно - прибыв в Украину по одним данным в 2010-м, а по другим в 2013 году, он женился на личном секретаре Владимира Зеленского Марии Левченко. И Гогилашвили, судя по многочисленным фото, лично дружит с Зеленским. Этого оказалось достаточным, чтобы человека с неизвестной биографией, прибывшего из России, с непонятно как нарисованным дипломом назначили на высокую государственную должность. И это достаточно, чтобы Гогилашвили пользовался привилегиями, охраной и машинами, которых государство не предоставляет большинству министров.

    В связи с этим важно вспомнить, что секретарь Мария Левченко находилась на совещании в кабинете президента, где Зеленский заслушал доклад начальника ГУР МО Василия Бурбы о готовности захватить аагнеровцев.

    Каковы должны быть результаты данного скандала:

    1. Капитан полиции Васенков и старший сержант Довгалюк должны быть представлены к ведомственной награде, премии и внеплановому отпуску за достойное поведение в условиях незаконных действий замминистра.

    2. Гогилашвили должен быть уволен и привлечён к ответственности за нападение на сотрудника полиции, ДБР обязана немедленно открыто дело и муж секретаря президента должен понести наказание по приговору суда.

    3. Президент Владимир Зеленский обязан пояснить обстоятельства назначения своего друга Гогилашвили на высокий пост в МВД при таких весьма странных обстоятельствах. И дать поручение другому своему другу главе СБУ Ивану Баканову провести проверку законности назначения Гогилашвили. СБУ обязано сообщить – является ли Гогилашвили гражданином России в настоящее время, действительны ли его российские документы, поддерживает ли какие-то контакты с российскими государственными структурами и должностными лицами?

    4. Министр обороны Алексей Резников обязан дать пояснения, использовались ли военнослужащие ГУР МО и машины для перевозок Гогилашвили? Если да, то должно быть проведено служебное расследование о законности таких действий в интересах замминистра МВД.

    5. Министр МВД Монастырский обязан назначить служебную проверку деятельности Гогилашвили, о происшедшем скандале, и сообщить обществу о результатах.

    Выводы:

    Человек без профессии и без образования, в недавнем прошлом, а не исключено, что и в настоящем – гражданин

    России, благодаря личной дружбе с президентом Зеленским получил одну из высших должностей в государстве. Никто не проводил проверку его жизни, прошлого, образования и профессионализма. Гогилашвили не является участником боевых действий, но он смеет нападать и высказывать претензии к своим подчиненным – участникам боевых действий, которые добросовестно несут службу и выполняют обязанности.

    К сожалению, мы прекрасно понимаем, что какое-либо расследование деятельности в отношении друга Зеленского власти проводить не будут, наоборот, Гогилашвили будут всячески отмазывать, чтобы снять ответственность с президента. Зеленский и его окружение считают, что они выше закона, и ведут себя соответсвенно.

    Резонанс в этой постыдной для государства истории необходим хотя бы для того, чтобы защитить от дискредитации и незаконных преследований достойных полицейских – капитана Васенкова и сержанта Довгалюка, которые продолжают и сегодня нести службу на блок-посту «Долина».

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВС СБУ скандал Володимир Зеленський
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    Скандал із Гогілашвілі. Зеленський та його оточення вважають, що вони вищі за закон