Рудинштейн перед смертью унизил Проклову

Елена Проклова и сама о себе наговорила много

По словам продюсера, с юных лет актриса была очень любвеобильной

При жизни продюсер, бывший одессит Марк Рудинштейн довольно резко высказывался о многих своих коллегах. От создателя «Кинотавра» доставалось и Елене Прокловой, которая не так давно сделала признание о домогательствах «известного и уважаемого кинодеятеля», в котором все узнали Олега Табакова.

По словам Рудинштейна, с юных лет Елена Проклова была очень любвеобильной, поэтому неудивительно, что мужчины часто проявляли к ней большой интерес.

«У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» – заявлял Марк Григорьевич при жизни.

Напомним, что Рудинштейн запретил Ярмольнику приходить на похороны, а также мы писали о том, как непросто жил продюсер последние годы.