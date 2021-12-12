  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Рудинштейн перед смертью унизил Проклову

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Елена Проклова и сама о себе наговорила много - Рудинштейн перед смертью унизил Проклову
    Елена Проклова и сама о себе наговорила много
    Фото: instagram.com/elproklova

    По словам продюсера, с юных лет актриса была очень любвеобильной

    При жизни продюсер, бывший одессит Марк Рудинштейн довольно резко высказывался о многих своих коллегах. От создателя «Кинотавра» доставалось и Елене Прокловой, которая не так давно сделала признание о домогательствах «известного и уважаемого кинодеятеля», в котором все узнали Олега Табакова.

    По словам Рудинштейна, с юных лет Елена Проклова была очень любвеобильной, поэтому неудивительно, что мужчины часто проявляли к ней большой интерес.

    «У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» – заявлял Марк Григорьевич при жизни.

    Напомним, что Рудинштейн запретил Ярмольнику приходить на похороны, а также мы писали о том, как непросто жил продюсер последние годы.

    Читайте также:

    Теги: скандал актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рудинштейн перед смертью унизил Проклову