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    Ізраїль назвав країни, звідки найбільше тікають євреї (список)

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    Цього року до Ізраїлю, за погнозами, прибудуть 27 тисяч нових репатріантів - Ізраїль назвав країни, звідки найбільше тікають євреї (список)
    Цього року до Ізраїлю, за погнозами, прибудуть 27 тисяч нових репатріантів
    фото: migrant.biz.ua

    Очікується, що наступного року темпи репатріації ще зростуть

    До Ізраїлю 2021 року, згідно із прогнозами, прибудуть 27 тисяч нових репатріантів. За словами міністерки абсорбції Пніни Тамано-Шати, це на 5 тисяч більше, ніж роком раніше, інформує видання «Вести».

    «Це був вдалий рік, навіть у порівнянні з тими, що передували епідемії корона вірусу», – сказала міністерка, наголосивши на тенденції до збільшення репатріантів із Франції та США.

    Пніна Тамано-Шата зазначила, що через коронавірус темпи алії (репатріації євреїв до Ізраїлю, – ред.) знизилися, хоча раніше постійно збільшувалися. Так, у 2016 році до Ізраїлю прибули 27 тисяч репатріантів (як і нинішнього), у 2017-у – 29, у 2018-у – 30, у 2019-у – 35.

    Згідно зі статистикою, торік на 50% збільшилася алія з Аргентини (порівняно з 2020 роком), зі США – на 34%, із Франції – на 41%.

    Натомість алія з Росії залишається найзначнішою: за рік звідти прибуло 7000 репатріантів, тоді як із Франції – 3500, а з Північної Америки – близько 4000. З України за рік прибули 2800 репатріантів.

    Міністр висловила сподівання, що наступного року темпи репатріації ще зростуть. На її думку, тенденція пов'язана у тому числі і з тим, що очолюване нею міністерство зуміло «усунути багато бар'єрів на шляху євреїв діаспори до Ізраїлю».

    Раніше Ізраїль назвав п'ять країн, звідки найбільше виїжджають євреї. З початку 2021 року до країни прибуло на 31% більше євреїв, ніж роком раніше. Більше половини з них – молодше 35 років.

    Нагадаємо, єврейські організації судяться зі столичною владою через будівництво на кладовищі в Бабиному Яру.

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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    Теги: США міністр Ізраїль Путін олігархи будівництво музей скандал Бабин Яр Олександр Ткаченко коронавірус
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    Ізраїль назвав країни, звідки найбільше тікають євреї (список)