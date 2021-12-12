Ізраїль назвав країни, звідки найбільше тікають євреї (список)

Цього року до Ізраїлю, за погнозами, прибудуть 27 тисяч нових репатріантів

Очікується, що наступного року темпи репатріації ще зростуть

До Ізраїлю 2021 року, згідно із прогнозами, прибудуть 27 тисяч нових репатріантів. За словами міністерки абсорбції Пніни Тамано-Шати, це на 5 тисяч більше, ніж роком раніше, інформує видання «Вести».

«Це був вдалий рік, навіть у порівнянні з тими, що передували епідемії корона вірусу», – сказала міністерка, наголосивши на тенденції до збільшення репатріантів із Франції та США.

Пніна Тамано-Шата зазначила, що через коронавірус темпи алії (репатріації євреїв до Ізраїлю, – ред.) знизилися, хоча раніше постійно збільшувалися. Так, у 2016 році до Ізраїлю прибули 27 тисяч репатріантів (як і нинішнього), у 2017-у – 29, у 2018-у – 30, у 2019-у – 35.

Згідно зі статистикою, торік на 50% збільшилася алія з Аргентини (порівняно з 2020 роком), зі США – на 34%, із Франції – на 41%.

Натомість алія з Росії залишається найзначнішою: за рік звідти прибуло 7000 репатріантів, тоді як із Франції – 3500, а з Північної Америки – близько 4000. З України за рік прибули 2800 репатріантів.

Міністр висловила сподівання, що наступного року темпи репатріації ще зростуть. На її думку, тенденція пов'язана у тому числі і з тим, що очолюване нею міністерство зуміло «усунути багато бар'єрів на шляху євреїв діаспори до Ізраїлю».

Раніше Ізраїль назвав п'ять країн, звідки найбільше виїжджають євреї. З початку 2021 року до країни прибуло на 31% більше євреїв, ніж роком раніше. Більше половини з них – молодше 35 років.

Нагадаємо, єврейські організації судяться зі столичною владою через будівництво на кладовищі в Бабиному Яру.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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