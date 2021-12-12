Зеленський привітав військовослужбовців і ветеранів з Днем Сухопутних військ

Президент зазначив, що сухопутні війська завжди відігравали вирішальну роль на полі бою

Володимир Зеленський привітав військовослужбовців з Днем Сухопутних військ України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Вітаю вас із професійним святом – Днем Сухопутних військ України. Це свято мужніх та відданих своїй справі воїнів, які у складних умовах сучасної війни, вдень і вночі, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами здатні злагоджено вирішувати важкі завдання, забезпечуючи надійну оборону нашої держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності», – зазначив він.

Він додав, що у часи доленосних для нашого народу випробувань «воїни цього найчисельнішого і найпотужнішого виду національного війська завжди відігравали вирішальну роль на полі бою, доводячи своєю звитягою, стійкістю та умілими діями, що не існує сили, здатної здолати їх волю до перемоги».

«Сьогодні, у день свого професійного свята, військовослужбовці Сухопутних військ продовжують стійко і впевнено утримувати займані бойові позиції та рубежі, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України», – додав Зеленський.

«Переконаний, що ви й надалі надійно стоятимете на захисті свободи і незалежності нашої держави. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та нових звершень в ім’я нашої перемоги», – підсумував президент.

Як відомо, 12 грудня відзначають День Сухопутних військ України. Свято встановлено згідно з указом президента України від 18 жовтня 1997 року. Сухопутні війська – найчисленніший самостійний вид збройних сил України, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

До слова, президент США Джо Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційного вторгнення Росії ніколи не планувалося. Так він відповів на запитання журналіста про те, чи відмовився Вашингтон від такої ідеї.

Нагадаємо, країни G7 єдині щодо наслідків у разі вторгнення Росії в Україну – Держдеп.

Як відомо, США вже долучились до нормандського формату.

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