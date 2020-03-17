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    Думки вголос

    Зеленський забув про СБУ в боротьбі з коронавірусом

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Пандемія коронавірусу: про Івана Баканова забули - Зеленський забув про СБУ в боротьбі з коронавірусом
    Пандемія коронавірусу: про Івана Баканова забули

    Саме СБУ є структурою, яка відповідає за національну безпеку

    Мовою оригіналу

    Зеленский забыл об СБУ в борьбе с вирусом, угрожающим национальной безопасности.

    В состав Координационного совета по борьбе с коронавирусом включили всех ключевых руководителей - министров здравоохранения, инфраструктуры, обороны, погранслужбу. Включили всех, кроме... главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова! Хотя именно СБУ является ключевой структурой, которая отвечает за национальную безопасность, за безопасность инфраструктуры, обороны, здравоохранения, и обеспечивает контрразведывательную защиту экономики государства - всех отраслей, включая таможню и пограничников, и СБУ обеспечивает борьбу с коррупцией во всех государственных учреждениях, за исключением чиновников 1-го и 2-го ранга.

    А как же в таком случае контролировать исполнение принятых мероприятий? Это прямая обязанность СБУ, без спеуслужбы госаппарат не работает.

    Но так сложилось, что участие главы СБУ Ивана Баканова в решение даже тех вопросов, которые прямо находятся в сфере его компетенции, стало не обязательным. Баканова не включили в координационный совет, и никому это не показалось странным, никто не напомнил, что, простите, господин президент, а как же без СБУ, это же «око президентово», ведь президент буквально три дня назад назначил там новых зампредов. Да, оказывается, СБУ можно легко забыть и никого это не беспокоит.

    Включите Баканова в состав совета, нельзя терять СБУ!

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ Іван Баканов коронавірус
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