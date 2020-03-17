Як Україна евакуюватиме громадян після закриття кордонів



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З 17 березня транспортне сполучення між ЄС та Україною припинене

Від 17 березня Україна припиняє авіасполучення зі світом. Наразі повернутися додому вчасно не мають змоги близько 1800 українців. МЗС обіцяє їм евакуацію, зокрема, і спецрейсами

У ніч з 16 на 17 березня Україна закриє регулярне авіасполучення, а також пункти пропуску через кордон залізничного та автобусного сполучення у зв'язку із пандемією коронавірусу. Українці, які застрягли за кордоном і не мали змогу вчасно повернутися додому, повинні цілком покластися на допомогу українських консульств.

Як заявив під час брифінгу у Києві в понеділок, 16 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на сьогодні українські дипустанови за кордоном зареєстрували 1791 громадянина, який звернувся за допомогою у зв'язку з тим, що не встигає залишити країну перебування до вказаної дати. МЗС спільно з міністерством інфраструктури формуватимуть групи і організовуватимуть евакуацію українських громадян з-за кордону. «Я закликаю українців, які опинилися у цій непростій ситуації, зберігати спокій, ми всім допоможемо», - запевнив міністр.

Дзвоніть консулу і чекайте

Серед найпоширеніших причин, через які українські громадяни не можуть вчасно повернутися додому, це те, що вони мають квитки з датою відльоту після 17 березня або ж транзитні квитки на авіа- та наземний транспорт через території країн, які закрили свої кордони для в'їзду іноземців у зв’язку з поширенням коронавірусу. Тож що варто робити українцям, котрі, виїхавши за кордон, потрапили у лещата жорстких карантинних заходів?

Передусім вони повинні у телефонному режимі чи за електронною адресою звернутися до українського консульства у країні перебування і надати усю необхідну про себе інформацію. Вона стане основою для формування списків на евакуацію. Поінформувати про місце свого перебування можна і через онлайн-систему МЗС України «ДРУГ» або за телефонами гарячої лінії відомства. Після цього треба чекати, коли до вас звернуться працівники дипустанов і повідомлять про шляхи евакуації.

Різні моделі евакуації

«Ми спільно з мінінфраструкти та Державою прикордонною службою складаємо картину, де і скільки наших громадян перебуває, та аналізуємо, яким чином допомогти їм добратися в Україну», - пояснив Кулеба. Він розповів, що для цього опрацьовуватимуться "всі можливі моделі». Серед них - переміщення в одну точку українських громадян, які опинилися в різних країнах, і формування спільної групи для евакуації. Окрім цього, українські дипломати ведуть переговори зі своїми колегами в урядах іноземних країн про те, щоб надати громадянам України дозвіл на транзитний проїзд у зв'язку з евакуацією.

Кулеба окремо закликав українців не купувати авіаквитків на повернення в Україну після 17 березня, навіть якщо система бронювання пропонує таку опцію. «Це може бути просто збій системи. Тому дочекайтеся офіційного повідомлення МЗС про те, якою буде модель вивезення українських громадян з країни, у якій ви застрягли», - наголосив міністр.

Потенційні проблеми з візами

Ще однією серйозною проблемою, з якою можуть зіштовхнутися українці, які не змогли вчасно виїхати з-за кордону, - закінчення терміну дії віз. Щодо перебування у європейських країнах Шенгенської зони, то тут, як сказав у коментарі DW, посол України в Бельгії та представник України при ЄС Микола Точицький «є громадяни, які перебувають на підставі отриманих віз різних типів, а є ті, які скористалися безвізовим режимом». За його словами, незалежно від того, чи перебуває громадянин в Шенгенській зоні за візою чи без, у разі ризику перевищення дозвольного терміну необхідно негайно звернутися до компетентних органів держави перебування. При цьому важливо отримати та зберігати підтвердження такого звернення, а копії документів та інформацію про місце перебування варто надіслати до українського посольства або консульства.

«Можу запевнити усіх у тому, що питання порушення термінів перебування буде обговорюватися як на національному рівні, так і на рівні Європейської Комісії», - наголосив Точицький. Цьому сприятиме зібрана та узагальнена інформація про українських громадян, які перебувають на території усіх держав-учасниць Шенгенської зони і в яких виникли проблеми у зв'язку з перевищенням дозвільних термінів перебування. «Важливо володіти цілісною картиною, що сприятиме предметнішим переговорам з ЄС та органами міграційної влади держав-членів Євросоюзу», - наголосив дипломат.

Міністр Кулеба також запевнив, що прострочені дозволи на перебування українців в іноземних країнах - «це предмет переговорів». Він наголосив, що дипломати подбають про те, щоб ця проблема «не лягла тягарем на плечі українських громадян».

Джерело: Deutsche Welle