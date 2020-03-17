Київське метро може припинити роботу посеред дня



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Станом на ранок 17 березня, київське метро працює Фото: Главком

Метрополітен обіцяє попередити про зміни в роботі

Уже сьогодні, 17 березня, можуть бути внесені зміни у робот київського метро. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями», - попередили у метрополітені.

У коментарях під дописом метрополітену люди обурюються такою ситуацією.

Нагадаємо, попри рішення уряду України про заборону з 17 березня по 3 квітня перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі, у столиці підземка працює.

Так, станом на ранок 17 березня, київський метрополітен працює у звичайному режимі.

Як повідомлялося, 16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

З 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.