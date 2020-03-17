Київське метро може припинити роботу посеред дня
Метрополітен обіцяє попередити про зміни в роботі
Уже сьогодні, 17 березня, можуть бути внесені зміни у робот київського метро. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».
«Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями», - попередили у метрополітені.
У коментарях під дописом метрополітену люди обурюються такою ситуацією.
Нагадаємо, попри рішення уряду України про заборону з 17 березня по 3 квітня перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі, у столиці підземка працює.
Так, станом на ранок 17 березня, київський метрополітен працює у звичайному режимі.
Як повідомлялося, 16 березня пізно ввечері уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.
Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.
Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.
До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.