Чи проголосує «Слуга народу» за антиукраїнські законопроекти Новинського?

Вадим Новинський

Офіс Зеленського не розуміє, що росіянам і їхнім прихильникам в Україні вірити не можна

«Сука православная» Вадим Новинський накидав цілу купу законопроектів, які де факто означають капітуляцію України. Ви скажете, що це ж Новинський, а не Слуга народу. Так я пам'ятаю, що секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що Україна може виконати Мінські угоди в односторонньому порядку. Якщо зважити, що СН непритомно голосує невідомо за що, то де гарантія, що вони не проголосують і за це?

Ну і історія з полоненими, коли росіяни зробили вкид, наші високпосадовці повелися, навіть той же Данилюк поїхав до аеропорту, свідчить про те, що навколо цього готується спецоперація, зокрема, щоб виманити у нас того єдиного свідка БУК, якого викрала наша СБУ. Здається, офіс Зеленського тупо не розуміє, що росіянам вірити не можна, що Путін брехун і розводила, і готові повестися на це.

Нижче список законопроектів від Новинського.

Проект Закону про недопущення кримінальної переслідування, притягнення до кримінальної відповідальності та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської області.

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України ( щодо створення та функціонування вільної економічної зони «Донбас»

Проект Закону про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської області

Проект Закону про мовИ в Україні

Проект закону про прийняття заходів щодо відновлення банківської системи та грошових переказів в окремих районах Луганської та Донецької області.

Проект Постанови про відновлення соціально-економічних зав’язків в окремих районах Донецької та Луганської області з метою захисту прав і свобод громадян Украйни, що проживають на цих територіях.

Проект Закону про надання допомоги в окремих районах Донецької та Луганської області.

Проект Постанови про звернення ВР до президента України щодо « зняття блокади Донбасу»- припинення економічної, енергетичної та транспортної блокади.

Джерело: блог Юрія Луканова

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