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    Думки вголос

    Чи проголосує «Слуга народу» за антиукраїнські законопроекти Новинського?

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Вадим Новинський - Чи проголосує «Слуга народу» за антиукраїнські законопроекти Новинського?
    Вадим Новинський

    Офіс Зеленського не розуміє, що росіянам і їхнім прихильникам в Україні вірити не можна

    «Сука православная» Вадим Новинський накидав цілу купу законопроектів, які де факто означають капітуляцію України. Ви скажете, що це ж Новинський, а не Слуга народу. Так я пам'ятаю, що секретар РНБО Олександр Данилюк заявляв, що Україна може виконати Мінські угоди в односторонньому порядку. Якщо зважити, що СН непритомно голосує невідомо за що, то де гарантія, що вони не проголосують і за це? 

    Ну і історія з полоненими, коли росіяни зробили вкид, наші високпосадовці повелися, навіть той же Данилюк поїхав до аеропорту, свідчить про те, що навколо цього готується спецоперація, зокрема, щоб виманити у нас того єдиного свідка БУК, якого викрала наша СБУ. Здається, офіс Зеленського тупо не розуміє, що росіянам вірити не можна, що Путін брехун і розводила, і готові повестися на це. 

    Нижче список законопроектів від Новинського. 

    • Проект Закону про недопущення кримінальної переслідування, притягнення до кримінальної відповідальності та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської області.
    • Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України ( щодо створення та функціонування вільної економічної зони «Донбас»
    • Проект Закону про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської області
    • Проект Закону про мовИ в Україні
    • Проект закону про прийняття заходів щодо відновлення банківської системи та грошових переказів в окремих районах Луганської та Донецької області.
    • Проект Постанови про відновлення соціально-економічних зав’язків в окремих районах Донецької та Луганської області з метою захисту прав і свобод громадян Украйни, що проживають на цих територіях.
    • Проект Закону про надання допомоги в окремих районах Донецької та Луганської області.
    • Проект Постанови про звернення ВР до президента України щодо « зняття блокади Донбасу»- припинення економічної, енергетичної та транспортної блокади.

    Джерело: блог Юрія Луканова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас СБУ РНБО Мінські угоди Путін Олександр Данилюк Вадим Новинський партія Слуга народу
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