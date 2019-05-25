Зеленський неадекватно відреагував на те, що трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити наших моряків

Володимир Зеленський

Про готовність до завершення війни свідчитиме повернення добровільне, а не за рішенням суду, наших політв'язнів і територій. Все інше профанація

Абсолютно неадекватна реакція Зеленського на Радісну новину про те, що трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити українських моряків, яких вони взяли в полон восени минулого року. Ця робота лежить в тому самому руслі, що і виграш Нафтогазу в суді над Газпромом, Ощадбанку в суді над Росією за втрачене майно. Тільки в цьому випадку виграш важливіший, бо мова про людей, про наших громадян, які трималися мужньо і наполягали, що вони військовополонені. Тобто Україна переграла Росію на міжнародній арені.

А Зеленський заявив, що звільнення наших моряків означатиме від Росії готовність припинити війну. Така заява - підігрування Росії. Вона відкриває простір для фантазій нової команди, мовляв, Росія хоче припинити війну і ми маємо рухатися на зустріч. Хоча, якщо Росія звільнить наших моряків,то це буде лише виконання рішення міжнародної судової інстанції. Росія брала на себе зобов'язання виконувати їх. Тому це ніякий не жест доброї волі з боку Росії, а просто вимушені кроки, якщо, звісно, Москва виконає вердикт, в чому я сумніваюся. Однак, всяке може бути. Тож, ніякого руху на зустріч з боку України, ніякого підігрування Росії з боку Києва бути не повинно. Україна має диктувати умови. Вони переграє Москву в судах, а не навпаки.

А про готовність до завершення війни свідчитиме повернення добровільне, а не за рішенням суду, нашиих політв'язнів і територій. Все інше профанація.

Ще зверну увагу, що суддя від Росії голосувала проти цього рішення. Так що тим більше ніякої доброї волі з боку Москви нема.

Джерело: блог Юрія Луканова

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