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    Думки вголос

    Зеленський вирішив повторити шлях Лукашенка?

    • Юрій Луканов

      Журналіст

    • Розсилка
    Ярослав Годунок - Зеленський вирішив повторити шлях Лукашенка?
    Ярослав Годунок

    Епоха хама наближається, якщо вже не настала

    Простому народу (тм) сподобається, що Зеленський вигнав з наради державного чиновника, який раніше сидів. Народ скучив за показовими покараннями.

    Якщо Зеленський почне призначати винних і карати їх, то народ це сприйме на ура. Адже зібрати матеріали, передати справу до суду, а потім довго розглядати її - це так нудно. А ось одним розчерком пера, або клацанням пальцями когось засунути до в'язниці чи зняти з посади - це саме то.

    Над Лукашенком теж посміювалися. А нині в нього саме такий підхід домінує. Раніше я сказав би, що українці такого не дозволять. Тепер я ні в чому не впевнений. Епоха хама наближається, якщо вже не настала.

    PS Виявляється, вигнаний підтримував Зеленського на виборах.

    Читайте також: «Я подам на нього до суду». Інтерв’ю з чиновником, якого Зеленський вигнав з наради


    Джерело: блог Юрія Луканова

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