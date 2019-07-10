Зеленський вирішив повторити шлях Лукашенка?

Ярослав Годунок

Епоха хама наближається, якщо вже не настала

Простому народу (тм) сподобається, що Зеленський вигнав з наради державного чиновника, який раніше сидів. Народ скучив за показовими покараннями.

Якщо Зеленський почне призначати винних і карати їх, то народ це сприйме на ура. Адже зібрати матеріали, передати справу до суду, а потім довго розглядати її - це так нудно. А ось одним розчерком пера, або клацанням пальцями когось засунути до в'язниці чи зняти з посади - це саме то.

Над Лукашенком теж посміювалися. А нині в нього саме такий підхід домінує. Раніше я сказав би, що українці такого не дозволять. Тепер я ні в чому не впевнений. Епоха хама наближається, якщо вже не настала.

PS Виявляється, вигнаний підтримував Зеленського на виборах.





Джерело: блог Юрія Луканова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»