Головна Думки вголос Юрій Винничук
search button user button menu button
Юрій Винничук Український письменник

Підводне життя літератури

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Українська література, як і будь-яка інша, творилася на кількох мовах»
фото з відкритих джерел

Поняття українська література давно пора розширювати

Українська література скидається на айсберг: лише 10 відсотків на поверхні, решта – під водою. Не опублікована, не досліджена, забута і притрушена порохами. Хоч не за суттю, але за цифрами скидається на неї наша літературознавча наука: 10 відсотків вартісних досліджень, решта – вода.

Замість досліджувати невідомі досі твори, розкривати те, що зберігається в рукописних фондах, псевдонауковці порівнюють непорівнянне: наприклад, п'єси Карпенка-Карого й Генріха Ібсена або шукають парадигми і дискурси в сучасних письменників, збагачуючи не науку, а пустослів'я.

Недавно прочитав у одній статті про себе, що, можливо, я й досі займаюся містифікаціями, бо в моїх антологіях повно письменників, про яких нічого не відомо. Це дивне твердження, бо я подаю їхні біографії, і якщо про них нічого не каже Вікіпедія, то це не означає, що неможливо знайти про них згадки в інтернеті. Але хто би то шукав?

Мені справді вдалося розшукати твори невідомих досі авторів, але більшість із них присутні в біографічному словнику «Русские писатели 1800–1917», який поки що видано в шести томах.

В цьому дуже детальному словнику є всі, хто щось писав російською, а отже чимало українців. Їхні твори у нас давно або взагалі ніколи не видавалися. Зрештою, їх ще треба перекласти. Російськомовні історичні твори Василя Наріжного, Григорія Данилевського, Данила Мордовця, Пантелеймона Куліша, Миколи Костомарова, Євгена Гребінки, Олександра Афанасьїва-Чужбинського, Олекси Стороженка, Григорія Квітки-Основ'яненка здебільшого у нас і досі не перекладені. Ну, ці автори бодай відомі, а ось про козацькі повісті Олександра Кузьмича, який творив ще в 1840-х роках, чи Павлина Свенцицького, який писав і українською, і польською, мало хто чув.

Дуже добрим довідником було для мене дослідження Василя Сиповського (1872–1930) «Україна в російському письменстві (1801–1850)» (1928). На жаль, другий том так і не вийшов. Саме з цього видання я дізнався про невідомих мені українських письменників, які писали російською. Цей довідник доповнили Микола Зеров, Павло Филипович та інші. І ось я вже гортаю романи «Чорний гріб або Кривава зоря» Олександра Протопопова (1814–1867), сина українського дячка, де події відбуваються у давньому Києві, Олександра Чуровського «Відьма, або Страшні ночі за Дніпром». Останній роман похвалив В. Бєлінскій: «неизвестность его имени нимало не мешает совершенному успеху его дебюта».

Українська література, як і будь-яка інша, творилася на кількох мовах. Є в мене антологія давньої словацької літератури, то там словацькою лише народні пісні, та й то деякі поцуплені з нашого Закарпаття, а решта – перекладені словацькою твори, що писані були латиною, чеською, угорською, німецькою. Себто все, що творилося на терені Словаччини, – їхнє.

Хоча були й винятки. Джозеф Конрад, який народився в Україні, був якийсь час у Львові, писав чудовою англійською поза межами Польщі. А проте можна про нього прочитати, що це «великий польський письменник, який писав англійською». Ян Потоцький писав французькою – і це теж великий польський письменник. Хоча завдяки своїй біографії яко творець театру в Тульчині може вважатися й українським. Чи такий Захер-Мазох, який сам себе називав русином і багато про русинів писав.

Тому поняття українська література давно пора розширювати.

На основі моїх антологій, в яких я опублікував чимало з тієї «підводної» літератури, було захищено кільканадцять наукових праць. Однак сам я не підходив до публікації науково. Це не могли бути наукові видання, бо часом авторами виявлялися відверті графомани, як-от брати Григорій (1820–1869) і Степан (1814–1886) Карпенки. Останній видав був повість «Твардовський» про польського Фауста, який фігурує також у нашому фольклорі. Ця повість неймовірно розтягнута, ще й здобрена жахливими віршидлами. Публікувати її в такому вигляді було неможливо, тож я її скоротив, вірші повикидав. А в наслідку вийшло цілком пристойне оповідання з бароковим описом чортячого бенкету в пеклі.

Так само довелося «чистити» оповідання Євгена Згарського, Ореста Авдиковського, Івана Гавришкевича. І коли один хитрий видавець вирішив перевидати мою антологію українського готичного оповідання, заявивши, що редагування не захищається авторським правом, я заперечив, що тут не редагування, а ґрунтовне опрацювання текстів, мало що не переклад. А те, що я ці тексти виявив, перелопативши гори старих газет, вже не рахується, як і вартість сканів?

Комусь здасться, що так препарувати давні тексти не можна, що це якоюсь мірою фальсифікат. Але річ у тім, що в первісному вигляді всі ці оповідання залишалися б і далі всіма забутими і нестравними через те, що розтягнуті, моралізаторські та ще й автори часами були москвофілами. А це означає, що мова там далека від досконалості.

Гори рукописів лежать не опрацьовані і не опубліковані. Сотні, а може й тисячі літературознавців з натхненням віддаються псевдонауці, не бажаючи вдихати порохи рукописів.

Звісно, це не надто приємне заняття, бо в мене на книжкові й газетні порохи завше одна реакція: починаю чхати і шмаркати. Але ж яка це радість – відшукати цікавий твір, ніким іще не згаданий!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: література Україна наука письменник культура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відомо, що дівчина була 2000 року народження
У Києві дівчина повісилась на знаку метро
9 листопада, 20:46
Штраф розміром 20 децильйонів доларів у рази більший за обсяг усієї світової економіки
Росія оштрафувала Google на суму, більшу за обсяг світової економіки
9 листопада, 17:59
Війська Північної Кореї вже знаходяться поблизу лінії фронту в Курській області
З якою метою солдатів КНДР відправили на Курщину: деталі від РНБО
8 листопада, 23:47
Наслідки дронової атаки на Одесу, 7 листопада 2024 р.
Дроновий терор: британська розвідка попередила українців
8 листопада, 12:35
Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський вважає, що Україна прагне втягнути його країну у війну, вимагаючи збивати російські ракети
Польський віцепрем'єр заявив, що Україна втягує Польщу у війну. Реакція МЗС
6 листопада, 08:19
Рятувальники святкують Геловін
Геловін в Україні: рятувальники показали, як відзначають свято
31 жовтня, 20:54
Українці урізали бюджет на продукти
Меню війни: на яких продуктах економлять українці
29 жовтня, 15:54
Олександру Януковичу заборонено володіти активами в Євросоюзі та в'їжджати на його територію
Син експрезидента-втікача Януковича отримав громадянство РФ
24 жовтня, 08:19
Сімейство ударних безпілотників Phoenix Ghost
Таємничі дрони для України: в США вперше розкрили секрет Phoenix Ghost
18 жовтня, 15:12

Юрій Винничук

Підводне життя літератури
Підводне життя літератури
Бідова українська книжка
Бідова українська книжка
Ця війна була неминучою. І ось чому
Ця війна була неминучою. І ось чому
Російські інтелектуали втратили розум?
Російські інтелектуали втратили розум?
Сміємося з росіян, але самі ще не позбулися «савєтщіни»
Сміємося з росіян, але самі ще не позбулися «савєтщіни»
Мир ціною безперервної війни
Мир ціною безперервної війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 листопада 2024
27K
Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету
27K
Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку
17K
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
11K
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч

Новини

18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
Вчора, 05:47
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua