Україна без газу точно не залишиться, – Данілов про загрозу «Північного потоку-2»

Заяви Росії щодо газопроводу пов'язані з виборами до російської Держдуми

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада опрацьовує ризики від російського газопроводу «Північний потік-2».

За його словами, попри газопровід, Україна не залишиться без газу. Про це стало відомо з інтерв'ю секретаря РНБО для «НВ».

«Відразу скажу: без газу Україна точно не залишиться. У нас є чітке розуміння і стратегія нашої енергетичної безпеки, і ми всі ці питання відпрацьовуємо», – заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що заяви Росії щодо газопроводу пов'язані з тим, що скоро мають пройти вибори до російської Держдуми.

«Щодо дій РФ, то потрібно розуміти, що у них є власні вибори, які будуть 19 вересня, і дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема голосні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину. Але ми не повинні розслаблятися. Росія для нас – постійний та щохвилинний ризик», – сказав він.

Нагадаємо, російський «Газпром» фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.

Також американський оглядач Джон Рюль в статті для журналу The National Interest заявив, що незабаром після завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» Росія зможе покарати Україну.

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