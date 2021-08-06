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    Вибухи на об'єктах «Газпрому». Енергетичний експерт пояснив, що задумав Кремль

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    5 серпня&nbsp;у Західному Сибіру пролунав потужний вибух на заводі &laquo;Газпрому&raquo; - Вибухи на об'єктах «Газпрому». Енергетичний експерт пояснив, що задумав Кремль
    5 серпня у Західному Сибіру пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому»
    Фото: 89.mchs.gov.ru

    Михайло Гончар пояснив, чому «Газпром» тепер так вправно повідомляє про проблеми на своїх об'єктах

    У Західному Сибіру напередодні пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому». Через інцидент частково довелось зупинити видобуток газу в регіоні, також знизились прокачка «блакитного палива» до Європи. Також нещодавно у липні був вибух на газопроводі «Уренгой-Центр-2».

    Експерт з енергетичних питань, директор Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар вказав на те, що «Газпром» показово став давати росЗМІ інформацію про свою аварійність.

    «Здається мені, що усе це справи рукотворні і мають одне на меті – перемкнути Європу на газ з арктичних родовищ Ямалу через «Північний потік-1», «Північний потік-2» та «Турецький потік». Мовляв, стара інфраструктура Західного Сибіру вже вичерпала свій ресурс як і маршрут через Україну. А в Європі мають припинити вставляти палиці в колеса новим путінським проектам, бо буде холодно взимку», – пояснив експерт у Facebook.

    Гончар додає: «Якщо ці (не)люди в 1999-му підривали будинки з мешканцями в Москві та Волгодонську, то підірвати залізо для них то просто забава».

    Як відомо, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі видобувають близько 80% російського газу.

    Нагадаємо, кілька людей загинули під час вибуху на хімзаводі Chempark в німецькому місті Леверкузен.

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    Теги: вибух Росія енергетика газ Газпром Європа завод Турецький потік Північний потік-2 Михайло Гончар
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    Вибухи на об'єктах «Газпрому». Енергетичний експерт пояснив, що задумав Кремль