Вибухи на об'єктах «Газпрому». Енергетичний експерт пояснив, що задумав Кремль

Михайло Гончар пояснив, чому «Газпром» тепер так вправно повідомляє про проблеми на своїх об'єктах

У Західному Сибіру напередодні пролунав потужний вибух на заводі «Газпрому». Через інцидент частково довелось зупинити видобуток газу в регіоні, також знизились прокачка «блакитного палива» до Європи. Також нещодавно у липні був вибух на газопроводі «Уренгой-Центр-2».

Експерт з енергетичних питань, директор Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар вказав на те, що «Газпром» показово став давати росЗМІ інформацію про свою аварійність.

«Здається мені, що усе це справи рукотворні і мають одне на меті – перемкнути Європу на газ з арктичних родовищ Ямалу через «Північний потік-1», «Північний потік-2» та «Турецький потік». Мовляв, стара інфраструктура Західного Сибіру вже вичерпала свій ресурс як і маршрут через Україну. А в Європі мають припинити вставляти палиці в колеса новим путінським проектам, бо буде холодно взимку», – пояснив експерт у Facebook.

Гончар додає: «Якщо ці (не)люди в 1999-му підривали будинки з мешканцями в Москві та Волгодонську, то підірвати залізо для них то просто забава».

Як відомо, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі видобувають близько 80% російського газу.

Нагадаємо, кілька людей загинули під час вибуху на хімзаводі Chempark в німецькому місті Леверкузен.

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