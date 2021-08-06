Чому вибухають об'єкти «Газпрому»? Підступний план Кремля

Вибух стався на заводі з підготовки газового конденсату до транспорту в Новому Уренгої

Вибух стався на заводі з підготовки газового конденсату до транспорту в Новому Уренгої

«Газпром» тепер вправно повідомляє про проблеми на своїх об'єктах. І ось чому...

Отже, нова аварія в Газпромі. Вибух на об'єкті з підготовки газоконденсату до транспортування.

А нещодавно, у липні, був вибух на газопроводі Уренгой - Центр -2. Показово, що «раптом» Газпром став давати росЗМІ інформацію про свою аварійність:

«С начала 2021 года на объектах «большого газа» уже было семь аварий: авария на МГ «Пермь–Горький-1» в январе, ЧП на отводе на Качканар и авария на газопроводах «Союз» и «Оренбург–Новопсков» в феврале; пожар на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС Белорецк, в мае в ходе ремонтных работ случился пожар на газопроводе Средняя Азия–Центр-2, в июле – «Уренгой–Центр-2».»

Показовим є заголовок одного з пропагандистьських ресурсів: «Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири».

Здається мені, що усе це справи рукотворні і мають одне на меті - перемкнути Європу на газ з арктичних родовищ Ямалу через ПП1 та ПП2, Турецький потік. Мовляв, стара інфраструктура Західного Сибіру вже вичерпала свій ресурс як і маршрут через Україну. А в Європі мають припинити вставляти палиці в колеса новим путінським проектам, бо буде холодно взимку.

Якщо ці (не)люди в 1999-му підривали будинки з мешканцями в Москві та Волгодонську, то підірвати залізо для них то просто забава....

Джерело: блог Михайла Гончара

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