Як українцям впоратися з московським лихом

40 млн можуть жити як цілісний організм, а це – велика сила

Переконаний, що ми справимося із цим московським лихом. Я думаю, що зараз ми маємо унікальний шанс, якщо відкриємо внутрішній діалог!

Українська перемога починається з тебе. Але для цього нам потрібно пройти довгий шлях національної єдності. Це те, чому я найбільше приділяю уваги.

Якщо запитати у західних експертів, яка, на їхню думку, найбільша проблема у війні, яка ведеться на сході Росією проти України, то вони скажуть, що це конфлікт ідентичності.

Це проблема ідентичності. Іншими словами, я хочу сказати, що 40 млн можуть жити як цілісний організм, а це – велика сила.

Тому ми весь час говоримо про творення української політичної нації, де є євреї, болгари, українці, росіяни, греки та інші, але всі вони – українці. Я впевнений, що ми справимося з цим національним викликом. Ми станемо ближче один до одного, у нас з'явиться більше любові та єдності.

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Джерело: блог Віктора Ющенка

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