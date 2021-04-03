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    Думки вголос

    Як українцям впоратися з московським лихом

    • Віктор Ющенко

      Президент України (2005-2010)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українська перемога починається з тебе! - Як українцям впоратися з московським лихом
    Українська перемога починається з тебе!
    фото з відкритих джерел

    40 млн можуть жити як цілісний організм, а це – велика сила

    Переконаний, що ми справимося із цим московським лихом. Я думаю, що зараз ми маємо унікальний шанс, якщо відкриємо внутрішній діалог!

    Українська перемога починається з тебе. Але для цього нам потрібно пройти довгий шлях національної єдності. Це те, чому я найбільше приділяю уваги.

    Якщо запитати у західних експертів, яка, на їхню думку, найбільша проблема у війні, яка ведеться на сході Росією проти України, то вони скажуть, що це конфлікт ідентичності.

    Це проблема ідентичності. Іншими словами, я хочу сказати, що 40 млн можуть жити як цілісний організм, а це – велика сила.

    Тому ми весь час говоримо про творення української політичної нації, де є євреї, болгари, українці, росіяни, греки та інші, але всі вони – українці. Я впевнений, що ми справимося з цим національним викликом. Ми станемо ближче один до одного, у нас з'явиться більше любові та єдності.

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    Джерело: блог Віктора Ющенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: незалежність агресія українці
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