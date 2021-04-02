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    Ієромонах, який приєднався до ПЦУ: Києво-Печерська лавра стане частиною помісної церкви. Це справа часу

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    Отець Інокентій розповів, що він не контактує із&nbsp;священноначальниками УПЦ МП - Ієромонах, який приєднався до ПЦУ: Києво-Печерська лавра стане частиною помісної церкви. Це справа часу
    Отець Інокентій розповів, що він не контактує із священноначальниками УПЦ МП
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Інокентій Підтоптаний про своє приєднання до ПЦУ насамперед розповів бабусі

    Києво-Печерська лавра незабаром стане частиною помісної Православної церкви. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків із громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП), ієромонах Інокентій Підтоптаний. Наразі він приєднався до кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України.

    Інокентій Підтоптаний розповів про настрої в Києво-Печерській лаврі – більшість не замислюється про московську пропаганду, а пливуть собі за течією.

    «Ми якось говорили з владикою Олександром (Драбинком) про цю ситуацію. То він каже, що якщо лавру віддадуть ПЦУ, то 70% її мешканців у ній залишаться. Ну, можливо не 70%, а 50% так точно. Усе розставить час по своїх місцях. Рано чи пізно, але лавра стане частиною помісної Православної церкви, це справа часу», – сказав він.

    Отець Інокентій розповів, що в нього три місяці майже ніяких контактів ні з ким не було зі священноначальників УПЦ МП: «І за ці три місяці це рішення (приєднатися до ПЦУ, – ред.) в мене визрівало, як озима пшениця. Я б це рішення прийняв і раніше, ще в грудні, але мав побути вдома. Мама радила почекати до Великодня. Але я сказав, що йде Великий піст, маю зараз вирішити, бо десь треба бути. Вона каже: ти вирішив? Я тебе підтримую. Тато мене теж підтримав».

    Інокентій Підтоптаний про своє приєднання до ПЦУ насамперед розповів бабусі. «На що почув відповідь: «Слава Богу». Днями телефонував тітці своїй зі Львова. Вона на моє рішення відповіла: «Ой, я тепер така спокійна», – сказав він.

    Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків із громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП), ієромонах Інокентій Підтоптаний приєднався до кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України. Ця новина спричинила справжній вибух в українському православ’ї.

    Несподіванка полягає насамперед тому, що до Помісної церкви приєднався представник українського монастиря, у якому орудує найбільш консервативна й закрита для зовнішнього світу частина РПЦ у нашій державі.

    За словами отця Інокентія, він приєднався до Помісної Української православної церкви в середині березня, а 31 березня митрополит Онуфрій заборонив отцю Інокентію в служінні.

    Читайте також: «Лавра стане частиною ПЦУ, це справа часу». Перше інтерв’ю ієромонаха, який перейшов до помісної церкви
    Теги: церква пропаганда РПЦ українці УАПЦ Митрополит Онуфрій
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