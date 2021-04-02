Ієромонах, який приєднався до ПЦУ: Києво-Печерська лавра стане частиною помісної церкви. Це справа часу

Інокентій Підтоптаний про своє приєднання до ПЦУ насамперед розповів бабусі

Києво-Печерська лавра незабаром стане частиною помісної Православної церкви. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків із громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП), ієромонах Інокентій Підтоптаний. Наразі він приєднався до кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України.

Інокентій Підтоптаний розповів про настрої в Києво-Печерській лаврі – більшість не замислюється про московську пропаганду, а пливуть собі за течією.

«Ми якось говорили з владикою Олександром (Драбинком) про цю ситуацію. То він каже, що якщо лавру віддадуть ПЦУ, то 70% її мешканців у ній залишаться. Ну, можливо не 70%, а 50% так точно. Усе розставить час по своїх місцях. Рано чи пізно, але лавра стане частиною помісної Православної церкви, це справа часу», – сказав він.

Отець Інокентій розповів, що в нього три місяці майже ніяких контактів ні з ким не було зі священноначальників УПЦ МП: «І за ці три місяці це рішення (приєднатися до ПЦУ, – ред.) в мене визрівало, як озима пшениця. Я б це рішення прийняв і раніше, ще в грудні, але мав побути вдома. Мама радила почекати до Великодня. Але я сказав, що йде Великий піст, маю зараз вирішити, бо десь треба бути. Вона каже: ти вирішив? Я тебе підтримую. Тато мене теж підтримав».

Інокентій Підтоптаний про своє приєднання до ПЦУ насамперед розповів бабусі. «На що почув відповідь: «Слава Богу». Днями телефонував тітці своїй зі Львова. Вона на моє рішення відповіла: «Ой, я тепер така спокійна», – сказав він.

Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків із громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, церковний публіцист і богослов РПЦ в Україні (УПЦ МП), ієромонах Інокентій Підтоптаний приєднався до кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України. Ця новина спричинила справжній вибух в українському православ’ї.

Несподіванка полягає насамперед тому, що до Помісної церкви приєднався представник українського монастиря, у якому орудує найбільш консервативна й закрита для зовнішнього світу частина РПЦ у нашій державі.

За словами отця Інокентія, він приєднався до Помісної Української православної церкви в середині березня, а 31 березня митрополит Онуфрій заборонив отцю Інокентію в служінні.