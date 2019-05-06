  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Вітренко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    «Нафтогаз» відкрив новий фронт у протистоянні з «Газпромом»

    • Юрій Вітренко

      Директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз Україна»

    • Розсилка
    «Нафтогаз» відкрив новий фронт у протистоянні з «Газпромом»

    «Газпромом» зловживає своїм домінуючим становищем та обмежує конкуренцію

    Щойно ми відкрили новий фронт у протистоянні з Газпромом - подали скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії Газпрому.

    Навіщо?

    Якщо вдасться зупинити ці антиконкурентні дії Газпрому, ми збережемо для України доходи від транзиту газу. Нагадаю, відсутність транзиту газу означатиме втрату 4 відсотків ВВП і економічний спад вже у 2020 році).

    Також ми зможемо добитися того, щоб імпортований газ в Україні коштував дешевше.

    Читайте також

    Це буде можливим завдяки тому, що потужності української ГТС для транзиту газу зможуть використовувати європейські покупці газу у Газпрому, які будуть його отримувати на східному кордоні України, а також незалежні від Газпрому компанії, які видобувають газ в РФ або купують його в Середній Азії.

    У цій скарзі ми детально аналізуємо як завдяки Північному Потоку 2, блокуванню віртуального реверса, контролю над компаніями на європейському ринку газу, Газпром зловживає своїм домінуючим становищем та обмежує конкуренцію.

    Ми також обґрунтовуємо наші права подати цю скаргу (хоча ми і не компанія з Європейського Союзу) і, що важливо, пропонуємо конкретні механізми вирішення зазначених у скарзі проблем.

    Ця скарга була підготовлена разом з провідними європейськими експертами та юристами. Пригадую, що коли я вперше розповідав їм про те, як і за рахунок чого Газпром зловживає своїм положенням на європейському ринку, вони по-іншому починали дивитися на ситуацію.

    Сподіваюся, зараз на ситуацію по-іншому подивиться і Європейська комісія!

    Джерело: блог Юрія Вітренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Нафтогаз України Газпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат

    Тарас Возняк
    Тарас Возняк

    Головний редактор незалежного культурологічного журналу «Ї»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ