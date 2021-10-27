«Північний потік – 2» несе критичну загрозу для безпеки ЄС

«Газпром» вже давно став інструментом шантажу в руках Путіна

Зараз «Газпром» це показує уже всій Європі, штучно обмежуючи поставки

Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора «Північного потоку – 2» не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.

При цьому міністерство зазначає перелік країн, з якими були проведені відповідні консультації. Серед них немає України.

Це дуже сумно.

Україна – один з основних транзитерів газу в Євросоюз. Ми можемо розказати, як сертифікація оператора «Північний потік – 2» за нинішніх умов, тобто, без реального відокремлення власності від «Газпрому», без реального доступу третіх сторін до експортних газопроводів з Росії до ЕС несе критичну загрозу для безпеки постачання газу в Німеччині та інших країнах ЄС.

Ми навчилися цьому на власному гіркому досвіді. Коли у 2009, у 2014, у 2018 роках дії «Газпрому» створювали критичну для безпеки постачання газу ситуацію.

Зараз «Газпром» це показує уже всій Європі, штучно обмежуючи поставки. Для тих, хто все ще не хоче визнавати штучність цих обмежень, прямий шантаж, використання газу як зброї, Путін публічно заявляє – дайте запустити «Північний потік – 2» й отримаєте додаткові обсяги газу.

Коли запрацює «Північний потік – 2», Путін зможе припинити фізичний транзит через Україну. І потім Німеччина та інші краіни ЄС будуть критично залежати від поставок газу через «Північний потік – 2». На відміну від української газотранспортної системи, у цього газопроводу немає резервних потужностей і немає сховищ. А ще є ризики, пов’язані з мілітаризацією та відповідним зростанням напруги у Балтійському морі, через яке йде ПП2.

Джерело: блог Юрія Вітренка

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