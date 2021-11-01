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    Думки вголос

    США хоче унеможливити «газовий шантаж» Росії

    • Юрій Вітренко

      Голова правління НАК «Нафтогаз України»

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    Американський лідер підкреслив необхідність зупинити спроби Кремля впливати на сусідні країни за допомогою газопостачання - США хоче унеможливити «газовий шантаж» Росії
    Американський лідер підкреслив необхідність зупинити спроби Кремля впливати на сусідні країни за допомогою газопостачання
    фото з відкритих джерел

    Джо Байден вважає, що РФ буде маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей

    Президент США Джо Байден та канцлер ФРН зустрілися 30-го жовтня.

    Білий дім пише, що Байден підкреслив необхідність забезпечити, щоб РФ не могла маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей.

    Прокоментую.

    РФ це робила, робить і буде продовжувати робити. Маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей.

    Ми переконували та продовжуємо переконувати США, що найкращий варіант дій з їхнього боку в такій ситуації – накласти санкції на оператора «Північного потоку – 2» до тих пір, поки РФ не припинить це робити.

    Як побачити, що РФ припинила це робити?

    Коли точки передачі газу європейським компаніям будуть перенесені на кордон Україна–РФ, коли «Газпром» втратить де-факто монополію на експорт газу через трубопроводи, коли буде розблокований експорт газу з Центральної Азії, коли всі побачать, що це не Путін, а багато різних європейських компаній можуть самі обирати маршрути транспортування газу від кордону РФ до ЄС, тоді РФ не зможе маніпулювати потоками газу задля шкідливих політичних цілей.

    До речі, це і є тими європейськими правилами, на відповідність яким мають перевіряти оператора ПП2 при сертифікації, і яким «Газпром», що на 100% володіє та контролює цього оператора, не відповідає.

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    Джерело: блог Юрія Вітренка

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    Теги: ЄС США Газпром санкції експорт Путін
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    США хоче унеможливити «газовий шантаж» Росії