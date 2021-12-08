І знову газ стає фактором ризику для нашої держави

Якщо «Північний потік-2» запрацює, прибутки Росії не постраждають

Якщо територією нашої держави фізично не йтиме газ до Європи, вірогідність повномасштабного вторгнення Росії в Україну значно зростає.

І це одна із причин, чому Путін/Газпром так зацікавлені у якнайскорішому запуску «Північного потоку-2» без дотримання європейського законодавства. Цей газогін – не комерційний проект, а інструмент впливу на безпеку в усьому регіоні.

Бо якщо «Північний потік-2» запрацює, прибутки Росії від продажу газу не постраждають, а європейські споживачі не відчують на собі перебої чи навіть повне припинення транзиту Україною. Ми будемо чути від деяких європейських політиків, що вони дуже стурбовані.

Але це не вплине на політику Росії чи її військову агресію. І ця ситуація дуже відрізняється від того, що ми маємо зараз, коли є транзит газу Україною.

По суті, це один із факторів стримування повномасштабної війни, яка несе загрозу не тільки Україні, а й безпеці всієї Європи.

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Джерело: блог Юрія Вітренка

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