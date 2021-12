Росія спровокувала енергетичну кризу в Європі

Байдена просять надати не тільки військову допомогу Україні

Акт гарантування сувернітету України шляхом посилення її оборони (The Guard/Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act ) – так називається проект закону, який зареєстрували вчора у Сенаті США.

Понад 20 конгресменів з обох партій звернулися до Президента США з офіційним листом, у якому закликали Джозефа Байдена не тільки надати військову допомогу Україні, а й негайно запровадити санкції проти Nord Stream AG та економічні санкції проти Росії.

Конгресмени наголосили, що РФ спровокувала енергетичну кризу в Європі, щоб пришвидшити запуск «Північного потоку-2» та підірвати демократичні інституції. Зі свого боку, Конгрес засвідчив потужну двопартійну підтримку в питаннях захисту європейської енергетичної безпеки і наміри захищати Центральну та Східну Європу від маніпуляцій Росії на законодавчому рівні.

Ми очікували і доклали всіх зусиль, щоб санкції проти оператора «Північного потоку-2» були включені як поправка до оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік, що гарантувало б повну зупинку цього проекту

Позитивне голосування мало дуже високі шанси, однак фактично поправка проти «Північного потоку-2» стала заручником інших процесів, які жодним чином не свідчать про втрату підтримки Конгресом України. Вона є. І лист Байдену та новий законопроект це підтверджують.

Тому ми очікуємо, що The Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act буде проголосований обома палатами американського Конгресу та підписаний президентом Джозефом Байденом.

Нафтогаз як національна компанія докладає до цього максимум зусиль. Завдяки спільним зусиллям нам вже вдалося відтермінувати добудову цього трубопроводу більш як на рік. І, навіть будучи вже добудованим, він так і не запрацював. Це теж результат нашої співпраці з американськими та європейськими партнерами.

Нафтогаз долучився до процедури сертифікації оператора «Північного потоку-2», яка, до речі, зараз теж призупинена. Окрім того, у нас є план подальших юридичних кроків, аби завадити запуску цього російського газогону, який Путін має намір і надалі використовувати для шантажу і тиску як на європейських споживачів, так і на політиків.

У ситуації, коли на східному кордоні України стоять десятки тисяч російських військових та техніки, важливо дати гідну відсіч намірам Кремля. І серед іншого показати – газ має бути товаром, а не зброєю. Адже енергетична зброя в арсеналі Путіна може бути не менш вбивча, ніж гради і буки.

Джерело: блог Юрія Вітренка

